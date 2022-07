Κοινωνία

Πισπιρίγκου: Νέα δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας της Τζωρτζίνας

Τι αναφέρει η νέα δίωξη που ασκήθηκε στην Ρούλα Πισπιρίγκου. Στην ανακρίτρια για συμπληρωματική απολογία η 33χρονη.



Αντιμέτωπη με ακόμη μια κακουργηματική κατηγορία βρίσκεται η προφυλακισμένη Ρούλα Πισπιρίγκου, έπειτα από συμπληρωματική ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Η 33χρονη κατηγορούμενη βρίσκεται αντιμέτωπη με το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας, μετά την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης από τον Εισαγγελέα Γιώργο Νούλη.

Ο εισαγγελέας, στοιχειοθετώντας τα δεδομένα της υπόθεσης θανάτου της 9χρονης κόρης της κατηγορουμένης, θεωρεί ότι λίγους μήνες πριν τον θάνατο του παιδιού η μητέρα του είχε επιχειρήσει και πάλι να οδηγήσει την 9χρονη στον θάνατο. Σύμφωνα με την εισαγγελική αξιολόγηση, το κοριτσάκι νοσηλευόταν στο «Καραμανδάνειο» χωρίς παθολογικά ευρήματα, πλην όμως εκδήλωσε καρδιακή ανακοπή. Κατά τον κ. Νούλη το περιστατικό οφείλεται σε εξωτερική παρέμβαση και συγκεκριμένα από την 33χρονη κατηγορουμένη που ωστόσο δεν πέτυχε το θανατηφόρο αποτέλεσμα που επεδίωξε καθώς το αντιμετώπισαν άμεσα οι γιατροί του νοσοκομείου.

Η Πισπιρίγκου ήδη έχει κληθεί σε συμπληρωματική απολογία για το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας ενώπιον της 18ης τακτικής ανακρίτριας Χριστίνας Σαλάπα, η οποία διερευνά την υπόθεση, και έτσι αναμένεται αύριο το πρωί να μεταχθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων από τον Κορυδαλλό όπου κρατείται.

Η Ρούλα Πισπαιρίγκου, όπως έχει δικαίωμα, πιθανότατα θα ζητήσει προθεσμία προκειμένου να ενημερωθούν η ίδια και ο δικηγόρος της για όσα της καταλογίζονται με τη νέα κατηγορία που απαγγέλθηκε σε βάρος της, ώστε να ετοιμάσει την υπεράσπισή της.

Η οικογένεια Πισπιρίγκου μηνύει τον γιατρό της Τζωρτζίνας

Μετά τον Μάνο Δασκαλάκη, και οι γονείς της Ρούλας Πισπιρίγκου, Ανδρέας και Ελένη, μηνύουν τον γιατρό του Νοσοκομείου Ρίου, Ανδρέα Ηλιάδη. Οι δύο, μαζί με την κόρη τους Δήμητρα και τον πατριό, θα οδηγήσουν στα δικαστήρια τον διευθυντή της ΜΕΘ στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ, επειδή τους κατηγόρησε, ότι ως παππούδες, δεν πήγαιναν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το pelop.gr.

«Εμείς – και οι δύο οικογένειες – ήμασταν κάτω στο γρασίδι, αφού ο κ. Ηλιάδης μας έδιωχνε από πάνω και μας έλεγε, ότι εκεί δεν είναι πανηγύρι να κάθεστε όλοι απέξω» θα ισχυριστούν.

Υπενθυμίζεται πως ο Ανδρέας Ηλιάδης, γιατρός της 9χρονης Τζωρτζίνας δήλωσε πως ο Μάνος Δασκαλάκης γνώριζε τις υποψίες που είχε ο ίδιος για έγκλημα.

