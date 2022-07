Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Ματθαίος Γιωσαφάτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από την ζωή ο ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ψυχίατρους. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από τη σελίδα του στο Facebook.



Έφυγε από την ζωή ο κορυφαίος Έλληνας ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και παιδοψυχίατρος Ματθαίος Γιωσαφάτ σε ηλικία 85 ετών.

Ο σπουδαίος ψυχίατρος Ματθαίος Γιωσαφάτ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ενώ η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή στην προσωπική ιστοσελίδα του.

Η ανάρτηση:

«Ο Ματθαίος Γιωσαφάτ δεν είναι πια μαζί μας. Το πνεύμα όμως, τα λόγια και το αποτύπωμα του πάνω σε χιλιάδες ανθρώπους θα είναι πάντα εδώ. Αφιέρωσε τη ζωή του στην κατανόηση των άλλων και είχε σαν κίνητρο πάντα να βοηθήσει όσο περισσότερους μπορούσε με τη θεραπεία, τις διαλέξεις, τα βιβλία του. Αφήνει πίσω του ένα έργο σημαντικό και μία οικογένεια και φίλους που νιώθουμε τυχεροί που τον είχαμε στη ζωή μας».

Ποιος ήταν ο Ματθαίος Γιωσαφάτ

Ο Ματθαίος Γιωσαφάτ γεννήθηκε στην Κατερίνη Πιερίας. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε στο βουνό στην διάρκεια της Κατοχής. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Κατερίνη. Απόκτησε το Δίπλωμα Ιατρικής από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας το 1963 και την ειδικότητα του Νευρολόγου-Ψυχιάτρου το 1967.

Το 1967 μετέβη για περαιτέρω σπουδές στο Λονδίνο όπου και παρέμεινε για 15 χρόνια όπου πήρε διάφορες θέσεις σε νοσοκομεία διαδοχικά ως Βοηθός, Επιμελητής, υποδιευθυντής και τελικά ισόβιος διευθυντής στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Διετέλεσε για τέσσερα χρόνια υποδιευθυντής και αναπληρωτής διευθυντής στο Tavistock Center, την σημαντικότερη, ίσως, ψυχαναλυτική Κλινική του κόσμου.

Έδωσε εξετάσεις και έλαβε το Δίπλωμα Ψυχολογικής Ιατρικής και αργότερα το ανώτατο Δίπλωμα Ψυχιατρικής και έγινε μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Ψυχιάτρων. Παράλληλα με την ψυχιατρική εκπαίδευση και εργασία έκανε συστηματική εκπαίδευση στην Ατομική (πέντε χρόνια), Ομαδική (τρία χρόνια) και Οικογενειακή Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία (δύο χρόνια) και έγινε πλήρες μέλος των αντίστοιχων Εταιριών. Εκτός από την κλινική εργασία σε νοσοκομεία είχε πολλαπλή διδακτική εμπειρία σε διάφορα Ψυχιατρικά Κέντρα και Νοσοκομεία.

Μεταξύ άλλων δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο Ιατρικό Μεταπτυχιακό Κέντρο (Royal Postgraduate Medical Federation) ως Senior Lecturer. Προσκλήθηκε να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (τιμητική Ομιλία). Διετέλεσε διευθυντής και υπεύθυνος Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας Λονδίνου.

Ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας. Ίδρυσε με άλλους την Ελληνική Εταιρία Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας της οποίας διετέλεσε επανειλημμένα πρόεδρος και την Παιδοψυχιατρική Εταιρία Ελλάδας της οποίας υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος.

Επί σειρά ετών ήταν προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά Συνέδρια και έδωσε διαλέξεις σε πολλές πόλεις.

Οργάνωσε και δίδαξε σε διετές πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στην Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθήνας. Το βιβλίο του «Μεγαλώνοντας μέσα στην Ελληνική Οικογένεια» έγινε Best Seller (28 εκδόσεις σ’ ένα χρόνο). Ήταν τακτικό μέλος πολυάριθμων διεθνών και ελληνικών Εταιριών μεταξύ των οποίων η Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρία, η Διεθνής Εταιρία Ομαδικής Ψυχοθεραπείας, η Ευρωπαϊκή Εταιρία Οικογενειακής Θεραπείας και πολλές άλλες.

Ειδήσεις σήμερα:

Σέριφος: Φοιτητής πέθανε ξαφνικά στην παραλία

ΕΛΑΣ - Τσαπατάκης: Μήνυμα για τον σεβασμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία (βίντεο)

Ελικόπτερο - Κωνσταντέλλος: οι “VIP επιβάτες” δεν θέλουν πάντα να ακολουθούν τους κανόνες