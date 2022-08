Κοινωνία

Ζωγράφου: η στιγμή της ληστείας σε καφετέρια (βίντεο)

Καρέ - καρέ οι κινήσεις των δραστών. Πως κινήθηκαν μέσα στην νύχτα. Ποια ήταν η λεία τους. Πανομοιότυπος με την προηγούμενη ληστεία στο ίδιο κατάστημα, ήταν ο τρόπος δράσης των κακοποιών.

Σε απόγνωση βρίσκεται η ιδιοκτήτρια καφετέριας που τα ξημερώματα του Σαββάτου έπεσε θύμα ληστείας στην περιοχή του Ζωγράφου.

Τρεις άγνωστοι εισήλθαν στο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Στρατάρχη Παπάγου 132 και, φορώντας κουκούλες που κάλυπταν πλήρως τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Με την απειλή όπλου, πήγαν στο ταμείο και άρπαξαν 1.200 ευρώ, καθώς και δύο κινητά μεγάλης αξίας, που χρησιμοποιούνταν για την λήψη των παραγγελιών στην καφετέρια.

Τον Μάρτιο το κατάστημα είχε γίνει και πάλι στόχος ληστών, που έδρασαν με τον ίδιο τρόπο και είναι πιθανόν το δεύτερο «χτύπημα» να έγινε από τους ίδιους δράστες.

Η ιδιοκτήτρια, σε ανάρτηση της στα social media ανέβασε το βίντεο με τη στιγμή της ληστείας ζητώντας από όσους αναγνωρίσουν κάποιον από τους ληστές να ενημερώσει την αστυνομία. Συγκεκριμένα στην ανάρτηση της, που περιλαμβάνει και το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα, αναφέρει:

«Αγαπητοί φίλοι, Είναι δεύτερη φορά μέσα στην χρόνια που οπλισμένοι νεαροί εισέρχονται στο κατάστημα και αρπάζουν την είσπραξη μέρας. Η αστυνομία δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτα εδώ και πολλούς μήνες από την πρώτη ληστεία. Παραθέτω το βίντεο και παρακαλώ όποιος αναγνωρίσει κάποιον να ενημερώσει την αστυνομία. Οι δύσκολες μέρες που διανύουμε δεν μπορούν να έχουμε και τέτοιου είδους προβλήματα».

