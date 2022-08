Παράξενα

Βόλος: Του πέταξε… τούβλο γιατί του έκανε παρατήρηση

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Βόλο. Τι είπαν οι δύο άνδρες πριν την επίθεση.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό καταγράφηκε στα τοπικά αστυνομικά δεδομένα, καθώς ένας 58χρονος που συνελήφθη φέρεται να πέταξε… κυβόλιθο (τσιμεντένιο υλικό επίστρωσης πεζοδρομίων και δαπέδων) σε έναν 71χρονο χθες το πρωί, με συνέπεια να τον τραυματίσει, γιατί του έκανε παρατήρηση να μαζέψει τα πόδια του που είχε απλωμένα σκοπίμως στην είσοδο πολυκατοικίας!

Συγκεκριμένα στις 14:10 της Τρίτης 23 Αυγούστου, στον Βόλο, από Αστυνομικούς του Α.Τ. Βόλου, συνελήφθη ένας 58χρονος, διότι πρώτες πρωινές ώρες χθες, καθήμενος σε είσοδο πολυκατοικίας και έχοντας απλωμένα τα πόδια του επί του πεζοδρομίου, εξύβρισε και απείλησε έναν 67χρονο και έναν 71χρονο, όταν αυτοί κατά τη διέλευσή τους ως πεζοί από το συγκεκριμένο σημείο, του έκαναν σύσταση να μαζέψει τα πόδια του, ώστε μπορούν να περάσουν.

Στη συνέχεια δράστης, όταν ο 71χρονος κάλεσε την Αστυνομία, κατευθύνθηκε πεζός στο έναντι πεζοδρόμιο, πήρε έναν κυβόλιθο και επιστρέφοντας προς το μέρος του, τον πλησίασε και τον εκσφενδόνισε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά στο αριστερό χέρι και στην αριστερή πλευρική περιοχή.

Ο τραυματίας πήγε μόνος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Προανάκριση διενεργείται από το Α.Τ. Βόλου.

