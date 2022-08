Πολιτική

YΠΕΞ για Ζαπορίζια: Καταστροφικές οι συνέπειες ενδεχόμενης διαρροής πυρηνικής ενέργειας

To Yπουργείo Eξωτερικών επισημαίνει ότι ενδεχόμενο χτύπημα στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή και την υπόλοιπη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας.

Στους κινδύνους που ενέχει ενδεχόμενο χτύπημα στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνει τυχόν διαρροή πυρηνικής ενέργειας θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή και την υπόλοιπη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του πυρηνικού σταθμού στην Ζαπορίζια της Ουκρανίας, καθώς τυχόν διαρροή πυρηνικής ενέργειας σε συνέχεια των συγκρούσεων θα είχε καταστροφικές συνέπειες.

Ενδεχόμενη διαρροή θα αποτελέσει περιβαλλοντική καταστροφή τόσο για την ίδια την περιοχή, όπου διαβιοί μέρος της Ελληνικής Κοινότητας της Ουκρανίας, καθώς και εσωτερικά εκτοπισμένοι προερχόμενοι από την Μαριούπολη, αλλά βεβαίως και για την υπόλοιπη Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε συζητήσει το ζήτημα αυτό κατά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Rafael Grossi, τον περασμένο Μάρτιο στη Βιέννη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα στηρίζει με τον πιο έντονο τρόπο την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Antonio Guterres για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων».

