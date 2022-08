Αθλητικά

Europa League: η κλήρωση των ομίλων

Τι ανέδειξε η κληρωτίδα για την φάση των ομίλων της διοργάνωσης

Οι οκτώ όμιλοι του Europa League 2022-23, όπως προέκυψαν από την κλήρωση που διενεργήθηκε σήμερα (26/8) στην Κωνσταντινούπολη:

Ο Ολυμπιακός μετά την πρόκριση θρίλερ επί του Απόλλωνα Λεμεσού, στην διαδικασία των πέναλτι, εξασφάλισαν μια θέση στους ομίλους του Europa League και σήμερα έμαθαν τους αντίπαλους τους, μετά την κλήρωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ολυμπιακός, που είχε τοποθετηθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, κληρώθηκε ως επικεφαλής στον 7ο όμιλο. Από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η Κάραμπακ, από το τρίτο γκρουπ η Φράιμπουργκ και από το τέταρτο η Ναντ.

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρσεναλ (Αγγλία)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

Ζυρίχη (Ελβετία)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)

Ρεν (Γαλλία)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρόμα (Ιταλία)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)

Μπέτις (Ισπανία)

Ελσίνκι (Φινλανδία)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπράγκα (Πορτογαλία)

Μάλμε (Σουηδία)

Ουνιόν Βερολίνου (Γερμανία)

Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)

Ομόνοια (Κύπρος)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Λάτσιο (Ιταλία)

Φέγενορντ (Ολλανδία)

Μίντιλαντ (Δανία)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Ναντ (Γαλλία)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)

Μονακό (Γαλλία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)