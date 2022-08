Αθλητικά

Φράιμπουργκ: σερί οι νίκες για την αντίπαλο του Ολυμπιακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται η γερμανική ομάδα, η οποία κέρδισε, την Παρασκευή, ακόμη έναν αγώνα στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Την τρίτη νίκη της στο εφετινό πρωτάθλημα της Bundesliga σημείωσε η Φράιμπουργκ, μία από τις αντιπάλους του Ολυμπιακού στους ομίλους του Europa League, όπως προέκυψε την Παρασκευή, στην κλήρωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη.

Η Φράιμπουργκ, με το τέρμα του Γκρίφο στο 48΄ υπερασπίστηκε με 1-0 την έδρα της, απέναντι στην Μπόχουμ, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής.

Χωρίς βαθμό συνεχίζουν στο γερμανικό πρωτάθλημα οι φιλοξενούμενοι.

?? WIR FAHREN UBER DIE ALPEN ?? pic.twitter.com/M7NSTMblD7 — SC Freiburg (@scfreiburg) August 26, 2022

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Φράιμπουργκ-Μπόχουμ 1-0: (48΄ Γκρίφο)

Λειψία-Βόλφσμπουργκ 27/8

Μάιντς-Λεβερκούζεν 27/8

Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 27/8

Χέρτα Βερολίνου-Ντόρτμουντ 27/8

Σάλκε-Ουνιόν Βερολίνου 27/8

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 27/8

Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/8

Βέρντερ Βρέμης-Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 28/8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 9 Φράιμπουργκ 9 -4αγ Γκλάντμπαχ 7 Ουνιόν Βερολίνου 7 Μάιντς 7 Χοφενχάιμ 6 Ντόρτμουντ 6 Κολωνία 5 Βέρντερ Βρέμης 5 Άουγκσμπουργκ 3 Λειψία 2 Στουτγκάρδη 2 Σάλκε 2 Βόλφσμπουργκ 2 Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 2 Χέρτα Βερολίνου 1 Λεβερκούζεν 0 Μπόχουμ 0 -4αγ.