Εθνική μπάσκετ: Με απουσίες κόντρα στο Βέλγιο

Tην νίκη που θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 θέλει η Εθνική. Οι απουσίες και η 12αδα της αποστολής.



Tην νίκη που θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 θα επιδιώξει να πετύχει απόψε (28/8, 20:00) η Εθνική Ανδρών στο κατάμεστο ΟΑΚΑ (ανακοινώθηκε sold out), απέναντι στο Βέλγιο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 2ου προκριματικού γύρου (9ος όμιλος).

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα παραταχθεί με τέσσερις απουσίες, καθώς τα προβλήματα τα τραυματισμών δεν επιτρέπουν στους Γιώργο Παπαγιάννη, Ιωάννη Παπαπέτρου, Κώστα Σλούκα και Κώστας Αντετοκούνμπο να ενισχύσουν την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με ρεκόρ 3-2 στον 9ο όμιλο, ενώ ο αγώνας είναι ιστορικός, καθώς θα είναι ο πρώτος επίσημος της Εθνικής Ανδρών στο ΟΑΚΑ μετά από 14 χρόνια.

Η 12άδα της Εθνικής: Κώστας Παπανικολάου, Νικ Καλάθης, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Αγραβάνης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Λευτέρης Μποχωρίδης, Λεωνίδας Κασελάκης, Μιχάλης Λούντζης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιάννης Κουζέλογλου

Η βαθμολογία του 9ου ομίλου:

Λετονία 4-1 Ελλάδα 3-2 Βέλγιο 3-2 Σερβία 2-3 Τουρκία 2-3 Μ. Βρετανία 1-4

*Οι τρεις πρώτες ομάδες προκρίνονται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου

