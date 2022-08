Κόσμος

Τουρκία - Αχμέτ Σικ: Το ΑΚΡ θα κλείσει και θα δικαστεί ως εγκληματική οργάνωση

Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του βουλευτή, εν μέσω δημοσκοπήσεων που καταγράφουν σημαντική πτώση της δυναμικής του κόμματος του Ερντογάν και φωνών που.. βλέπουν “σύγκρουση” Ελλάδας – Τουρκίας.

Σοκ προκαλούν δηλώσεις του βουλευτή του Εργατικού Κόμματος Τουρκίας (ΤΙΡ) Αχμέτ Σικ, για το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ, το κόμμα του Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, όπως δήλωσε ο βουλευτής, «Το ΑΚΡ δεν θα κερδίσει εκλογές και θα προκληθεί χάος», προσθέτοντας πως οι επικεφαλής «θα δικαστούν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης και το ΑΚΡ θα κλείσει».

Όπως επεσήμανε, «το ΑΚΡ δεν θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό κόμμα, αλλά ως εγκληματική οργάνωση».

Ο Πρόεδρος της Νεολαίας του ΑΚΡ, Εγιούπ Καντίρ Ινάν, δήλωσε ότι «το μίσος τους είναι εμετικό, η βούληση των τελευταίων 20 χρόνων δεν θα εκδηλωθεί διαφορετικά επειδή γάβγισαν τα σκυλιά της παλιάς Τουρκίας».

Πτώση στις δημοσκοπήσεις

Εν τω μεταξύ, δημοσκόπηση της εταιρείας ORC δείχνει πτώση των ποσοστών του ΑΚΡ, σε 6 σημαντικές πόλεις, σε σχέση με εκλογές 2018. Αναλυτικά:

Στην Ρίζούπολη: 18% μείωση ποσοστών ΑΚΡ (από 64,8% στο 46,8%)

Στην Τραπεζούντα: 15% μείωση ποσοστών (από 56% στο 40,4%)

Στο Κοτσάελι: 13% (από 48,3% στο 35,1)

Στην Προύσα: 13% (από 46,2% στο 32,4%)

Στην Άγκυρα: 10% (από 40,4% στο 30.1%)

Στην Κωνσταντινούπολη: 12% (από 42,7% στο 30,2%)

Το κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης του Κιλιτσντάρογλου (CHP) και το «Καλό Κόμμα» της Ακσενέρ, στις 6 αυτές πόλεις, έχουν αύξηση ποσοστών.

Γενί Σαφάκ: «Η Ελλάδα θέλει πόλεμο»

Εν τω μεταξύ σε σημερινό άρθρο της, η Γενί Σαφάκ αναφέρει ότι οι ειδικοί λένε πως στόχος της Αθήνας είναι ή να προκαλέσει πόλεμο ή προκαλώντας την ενεργοποίηση των S-400, να οδηγήσει σε σύγκρουση Τουρκίας-Δύσης.

Ο αντιστράτηγος Φαχρί Ερενέλ δηλώνει ότι «η Ελλάδα εντύπωση ότι η Τουρκία δεν είναι ειρηνική, θέλει πόλεμο. Εδώ είναι βέβαιο ότι υπάρχει συνεργασία με τις ΗΠΑ»

Ενώ ο αντιπτέραρχος Ερντογάν Καρακούς, δηλώνει ότι «στόχος του είναι να τα τουρκικά αεροσκάφη να χτυπήσουν, να ρίξουν ελληνικά, να προκληθεί ένταση».

