Οικονομία

“Στούντιο με θέα” - Λαύκος: ένας από τους πιο παλιούς ξυλόφουρνους στην Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Τι λέει στην εκπομπή για την ιστορία του φούρνου, ο αρτοποιός, Ιωάννης Δροσίτης, που διατηρεί τον παραδοσιακό φούρνο για 3η γενιά.

Με το χωριό Λαύκος στο Πήλιο και τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο της οικογένειας Δροσίτη, έκανε ποδαρικό για τις ζωντανές συνδέσεις ανά την Ελλάδα η εκπομπή «Στούντιο με θέα», λίγα λεπτά μετά από την έναρξη της και όσα είπε η Φαίη Μαυραγάνη, αφού προβλήθηκε ένα βίντεο από την πρώτη εκδοχή της εκπομπής, με την ίδια και τον Νίκο Μάνεση.

Ο κ. Γιάννης Δροσίτης 3ης γενιάς φούρναρης στον οικογενειακό παραδοσιακό ξυλόφουρνο στον Λαύκο Πηλίου, ένα μικρό ορεινό χωριό 250 κατοίκων, ξενυχτισμένος λόγω του πανηγυριού στο χωριό, μίλησε στην εκπομπή για την ιστορία του φούρνου.

Το κτήριο φημολογείται ότι χτίστηκε το 1904 και μέχρι το 1952, οπότε έγινε φούρνος, στέγαζε το παντοπωλείο της περιοχής.

Όπως είπε ο αρτοποιός, που ήδη είχε ξεφουρνίσει τις πίτες και τα κουλούρια κι ετοιμαζόταν για να φουρνίσει ψωμί, το 1952 χτιστάδες ξεκίνησαν στην αρχή της Μεγάλης Εβδομάδας να τον χτίζουν και ο φούρνος «έκαψε» για πρώτη φορά το Πάσχα.

Είναι ο μοναδικός ξυλόφουρνος στο Πήλιο και θεωρείται ένας από τους πιο παλιούς ξυλοφούρνους της Ελλάδας. Έχει 1000 πυρότουβλα στον θόλο του και 2.500 πυρότουβλα στην βάση και στα πλαϊνά τοιχώματα.

Ο κ. Γιάννης συνεχίζει την παράδοση κρατώντας τον φούρνο, όπως το παρέλαβε από τον παππού και τον πατέρα του. Μάλιστα, προσπαθεί να διδάξει την τέχνη και στους τρεις γιους, οι οποίοι βοηθούν τον πατέρα τους στην επιχείρηση.