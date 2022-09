Κόσμος

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο νέος Βασιλιάς Κάρολος Γ' και το10ημερο πένθος (εικόνες)

Η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επισήμως την έναρξη περιόδου εθνικού πένθους. Ο Κάρολος Γ' ανακηρύσσεται επισήμως βασιλιάς. Πρίγκιπας της Ουαλίας ο Ουίλιαμ.



Η βρετανική κυβέρνηση κήρυξε επισήμως την έναρξη περιόδου εθνικού πένθους για τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, δημοσιεύοντας "κατευθυντήριες γραμμές εθνικού πένθους".

Το έγγραφο αυτό, το οποίο φέρει οδηγίες για να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες, πληροφορίες για τα ταξίδια και σχετικά με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις, αναφέρει ότι το πένθος θα συνεχιστεί ως το τέλος της ημέρας της κηδείας της βασίλισσας με τιμές αρχηγού κράτους.

Η κυβέρνηση σημειώνει ότι δεν τίθεται υποχρέωση για την ματαίωση ή την αναβολή εκδηλώσεων και αθλητικών αγώνων ή για το κλείσιμο χώρων ψυχαγωγίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου και σημειώνει ότι το θέμα αυτό ανήκει στη διακριτική ευχέρεια των μεμονωμένων οργανισμών.

Παράλληλα σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος αναχώρησε από το κάστρο Μπαλμόραλ όπου είχαν συγκεντρωθεί και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Ο Κάρολος Γ' θα ανακηρυχθεί επισήμως βασιλιάς σήμερα, Σάββατο, στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Διαδοχής στο Λονδίνο. Το Συμβούλιο Διαδοχής συνεδριάζει στις 10:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου και η ανακήρυξή του Καρόλου ως βασιλιά θα αναγνωσθεί δημόσια μία ώρα αργότερα από τον εξώστη αυτής της κατοικίας και στη συνέχεια, την επομένη, σε όλες τις επαρχίες του Ηνωμένου Βασιλείου.

Χθες βράδυ, για πρώτη φορά εδώ και 70 χρόνια, ακούστηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο ο βρετανικός εθνικός ύμνος με την αλλαγή στους στίχους "God save the King" (Ο Θεός να σώζει τον βασιλιά). Η εκδοχή αυτή που αναφέρεται σε άνδρα μονάρχη αντικαθιστά το"God save the Queen" (Ο Θεός να σώζει τη βασίλισσα), τον ύμνο που ακουγόταν από την άνοδο της Ελισάβετ στον θρόνο το 1952.

Ήχησαν οι καμπάνες των εκκλησιών

Ο καμπάνες των εκκλησιών ήχησαν χθες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ Β', η οποία απεβίωσε την Πέμπτη, σε ηλικία 96 ετών έπειτα από 70 χρόνια στο θρόνο. Οι καμπάνες του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου και του Αββαείου του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, καθώς και αυτές του πύργου του Ουίνδσορ, άρχισαν να ηχούν ενώ ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ' βρίσκόταν καθ' οδόν προς το Λονδίνο από την κατοικία του Μπαλμόραλ στη Σκωτία.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Λιζ Τρας απέτισε φόρο τιμής ενώπιον του κοινοβουλίου στην εκλιπούσα βασίλισσα χαιρετίζοντας «μία από τις μεγαλύτερες ηγέτιδες που γνώρισε ο κόσμος» και «τη μεγαλύτερη διπλωμάτη» του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Τα σοφά λόγια της μας έδωσαν δύναμη στις πιο δύσκολες στιγμές. Στις πιο σκοτεινές στιγμές της πανδημίας, μας έδωσε την ελπίδα ότι θα ξανασυναντηθούμε», υπογράμμισε ντυμένη στα μαύρα η πρωθυπουργός, η οποία έγινε δεκτή το απόγευμα από τον βασιλιά Κάρολο Γ'.

Το πρώτο διάγγελμα του βασιλιά Καρόλου Γ΄ προς το έθνος – Πρίγκιπας της Ουαλίας ο Ουίλιαμ

Στο πρώτο του διάγγελμα, ο νέος βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμμετοχή του στο πένθος για την εκλιπούσα Ελισάβετ Β’, ενώ δεσμεύτηκε ότι θα υπηρετήσει τις ίδιες αξίες με τη μητέρα του. Τόνισε πως αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον ίδιο και για όλη τη βασιλική οικογένεια.

Ανακοίνωσε επισήμως ότι ο μεγαλύτερος γιος του, Ουίλιαμ, θα είναι πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου. Παράλληλα, η σύζυγος του Ουίλιαμ, Κάθριν, θα φέρει τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, τον οποίο κατείχε η αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

«Σας μιλάω σήμερα με συναισθήματα βαθύτατης θλίψης. Σε όλη της τη ζωή, η Μεγαλειότητά της, η βασίλισσα – η αγαπημένη μου μητέρα – ήταν πηγή έμπνευσης και πρότυπο για εμένα και όλη μου την οικογένεια», είπε στην αρχή του διαγγέλματός του ο νέος μονάρχης της Βρετανίας.

Στη συνέχεια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όσους συμμετέχουν στο πένθος για τον χαμό της Ελισάβετ Β’. Η στοργή και ο σεβασμός που ενέπνευσε, είπε ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, έγιναν το σήμα κατατεθέν της βασιλείας της. «Όπως έκανε η βασίλισσα με ακλόνητη αφοσίωση, δεσμεύομαι κι εγώ να τηρώ τις συνταγματικές αρχές», διαβεβαίωσε ο Κάρολος Γ’ και υποσχέθηκε: «Όποια κι αν είναι η καταγωγή ή οι πεποιθήσεις σας, θα προσπαθήσω να σας υπηρετήσω με πίστη, σεβασμό και αγάπη».

Αναφερόμενος στη σύζυγό του, Καμίλα, είπε ότι «βασίζεται στην στοργική βοήθειά της» και ότι «γίνεται η βασιλική σύζυγός μου».

Για τον διάδοχο πλέον του θρόνου, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, είπε ότι στο εξής θα είναι ο δούκας της Κορνουάλης και o πρίγκιπας της Ουαλίας. Παράλληλα, η σύζυγός του, Κάθριν, θα έχει τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας – τον οποίο κατείχε η αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

«Θέλω επίσης να εκφράσω την αγάπη μου για τον Χάρι και τη Μέγκαν, καθώς συνεχίζουν να φτιάχνουν τη ζωή τους στο εξωτερικό», είπε αναφερόμενος στον μικρότερο γιο του.

Προαναγγέλλοντας ότι σε λίγες ημέρες, μαζί με όλο το έθνος, θα συνοδεύσει την πολυαγαπημένη του μητέρα στην τελευταία της κατοικία, είπε: «Στην αγαπημένη μου μαμά, καθώς ξεκινάς το τελευταίο σου ταξίδι για να βρεθείς κοντά στον αείμνηστο μπαμπά, θέλω απλώς να πω το εξής: Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ για την αγάπη και την αφοσίωσή σου στην οικογένειά μας και στην οικογένεια των εθνών που υπηρέτησες τόσο επιμελώς όλα αυτά τα χρόνια. Είθε οι άγγελοι να τραγουδούν για να αναπαυθείς».





