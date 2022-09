Πολιτισμός

“God Save the King”: Ο “νέος” εθνικός ύμνος της Βρετανίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα εκδοχή του εθνικού ύμνου ακούστηκε στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, παρουσία της Λιζ Τρας.

Ο βρετανικός εθνικός ύμνος, με την αλλαγή στους στίχους («Ο Θεός να σώζει τον Βασιλιά» αντί για «Ο Θεός να σώζει τη Βασίλισσα»), ακούστηκε σήμερα για πρώτη φορά ύστερα από 70 χρόνια στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, παρουσία της πρωθυπουργού Λιζ Τρας.

Η νέα εκδοχή («God Save the King») αντικαθιστά το «God Save the Queen», τον ύμνο που ακουγόταν σε επίσημες εκδηλώσεις από την άνοδο της Ελισάβετ Β’ στον βρετανικό θρόνο (1952) μέχρι σήμερα.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας περιέγραψε τον θάνατο της μητέρας του, της Ελισάβετ Β’, ως τη στιγμή που φοβόταν, σε έναν σύντομο διάλογο που είχε νωρίτερα σήμερα με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας, ο οποίος απαθανατίστηκε από τις τηλεοπτικές κάμερες. «Η στιγμή που φοβόμουν, όπως ξέρω και για πολλούς άλλους ανθρώπους», ακούστηκε να λέει ο Κάρολος Γ’ υποδεχόμενος την πρωθυπουργό Τρας στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αναφερόμενος στον θάνατο της βασίλισσας.

This afternoon, The King held an Audience at Buckingham Palace with the Prime Minister, the Rt. Hon. Liz Truss MP. pic.twitter.com/G3h0ALT6It

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 9, 2022

Νωρίτερα, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Καμίλα, δέχθηκε δια χειραψίας τα συλλυπητήρια πολιτών επί περίπου 10 λεπτά. Μάλιστα, κοντοστάθηκε για λίγο προκειμένου να ατενίσει τις αναρίθμητες ανθοδέσμες που έχουν αφήσει επισκέπτες στην είσοδο του παλατιού.

«Δεν πρέπει να σας απασχολούμε πολύ», είπε επίσης ο βασιλιάς Κάρολος στην Λιζ Τρας, η οποία ανέλαβε την πρωθυπουργία την περασμένη Τρίτη. «Ήταν τόσο συγκινητικό το απόγευμα, όταν φθάσαμε. Τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν έρθει για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να αφήσουν λίγα λουλούδια», συνέχισε.

Η συνάντηση της πρωθυπουργού με τον βασιλιά της Βρετανίας πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τη βιντεοσκόπηση του πρώτου διαγγέλματος του νέου μονάρχη προς το έθνος, κατά το οποίο ο Κάρολος Γ’ δεσμεύτηκε πως θα ακολουθήσει το παράδειγμα της μητέρας του και θα αφοσιωθεί στα καθήκοντά του.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλο γυναικών: Η Ελλάδα δεύτερη στην Ευρώπη

ΔΕΘ: Rafale, F35 και Belharra εντυπωσιάζουν στο περίπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων (βίντεο)

Ατύχημα σε λούνα παρκ: Σοκαριστική μαρτυρία της 22χρονης τραυματία στον ΑΝΤ1 (βίντεο)