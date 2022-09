Κόσμος

Ιταλία - Διεθνή ΜΜΕ για Μελόνι: “Η πιο ακροδεξιά πρωθυπουργός μετά τον Μουσολίνι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από το CNN μέχρι τη Le Monde, τους Financial Times και την El Pais τα διεθνή ΜΜΕ αναλύουν τη νίκη της Τζόρτζια Μελόνι στις ιταλικές εκλογές.



Η Τζόρτζια Μελόνι, η πιθανόν επόμενη πρωθυπουργός της Ιταλίας, θα είναι "η πιο ακροδεξιά πρωθυπουργός μετά τον Μουσολίνι", σχολίασε το CNN έπειτα από τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στη χώρα.

"Η ακροδεξιά κερδίζει τις εκλογές στην Ιταλία για πρώτη φορά και η συμμαχία συντηρητικών, μεταφασιστών και λαϊκιστών υπό την Τζόρτζια Μελόνι λαμβάνει 44% τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία", έγραψε η ισπανική εφημερίδα El Pais.

Σύμφωνα με την βρετανική Guardian, το κόμμα της Μελόνι "Αδέλφια της Ιταλίας" (FdI) έχει "νεοφασιστική προέλευση".

Το ρωσικό Rossiya-24 σημειώνει ότι οι εκλογές πιθανόν να οδηγήσουν σε μια "πολιτική αναδιάρθρωση της Ευρώπης" επικαλούμενο τον Πορτογάλο ακροδεξιό ηγέτη Αντρέ Βεντούρα.

Κατά την γαλλική Le Monde πρόκειται για μια "ιστορική" νίκη για την Μελόνι, ενώ η φινλανδική Helsingin Sanomat χαρακτηρίζει την νικήτρια των ιταλικών εκλογών "διάδοχο του φασισμού".

Η σουηδική εφημερίδα Svenska Dagbladet εκτιμά ότι θα είναι δύσκολο για τον δεξιό/ακροδεξιό συνασπισμό να αντέξει για πάνω από δύο χρόνια εξαιτίας των εσωτερικών εντάσεων.

Η Ιταλία "κινδυνεύει" με την νίκη του FdI, αλλά "δεν θα υπάρξει στροφή προς τον εξτρεμισμό" με την εκλογή της πρώτης γυναίκας και πιο ακροδεξιάς πρωθυπουργού της χώρας μετά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτιμούν οι Financial Times .

"Η Ευρώπη κατευθύνεται προς μια ακόμη στροφή προς την ακροδεξιά", σχολιάζουν οι New York Times με το βρετανικό BBC να μεταδίδει την είδηση "η ακροδεξιά Τζόρτζια Μελόνι αναμένεται να κερδίσει τις εκλογές και να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας" χωρίς να προβαίνει σε περαιτέρω σχόλια.

Η ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν, έγραψε στο Twitter: "ο ιταλικός λαός αποφάσισε να πάρει την τύχη του στα χέρια του εκλέγοντας μια πατριωτική κυβέρνηση που τάσσεται υπέρ της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Συγχαρητήρια στην Τζόρτζια Μελόνι και στον (ηγέτη της Λέγκας) Ματέο Σαλβίνι που αντιστάθηκαν στις απειλές μιας αντιδημοκρατικής και αλαζονικής ΕΕ πετυχαίνοντας αυτή τη σπουδαία νίκη".

Η ανιψιά της Λεπέν, η Μαριόν Μαρεσάλ, η οποία είναι αντιπρόεδρος του επίσης ακροδεξιού κόμματος Reconquete! του Ερίκ Ζεμούρ, χαιρέτισε την νίκη του FdI: "κατάφερε να αντισταθεί, κατάφερε να δημιουργήσει ενότητα", έγραψε στο Twitter η εγγονή του ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου Ζαν-Μαρί Λεπέν, η οποία είναι παντρεμένη με το μέλος του FdI Βιντσέντσο Σόφο. "Μπράβο Τζόρτζια Μελόνι για την ιστορική αυτή νίκη. Είναι μια ευχάριστη είδηση για την άμυνα του πολιτισμού μας", σχολίασε στο Twitter επισυνάπτοντας μια φωτογραφία της με την Μελόνι.

Από την πλευρά του, ο γάλλος ευρωβουλευτής του κόμματος της Λεπέν, ο Ζορντάν Μπαρντελά, σχολίασε ότι οι Ιταλοί "έδωσαν ένα ταπεινωτικό μάθημα" στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει ότι η Κομισιόν διαθέτει τα μέσα για να χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που η Ιταλία δεν ακολουθήσει τους κανονισμούς της ΕΕ σε ενδεχόμενη εκλογή της ακροδεξιάς.

"Κανενός είδους απειλή δεν μπορεί να σταματήσει την δημοκρατία. Ο λαός της Ευρώπης σηκώνει το κεφάλι του και παίρνει πίσω την τύχη του στα ίδια του τα χέρια", σχολίασε.

Στην Ουγγαρία, ο Μπαλάζ Ορμπάν, ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, έγραψε στο Twitter: "Συγχαρητήρια στην Τζόρτζια Μελόνι, τον Ματέο Σαλβίνι και (τον αρχηγό του Forza Italia) Σίλβιο Μπερλουσκόνι για τις σημερινές εκλογές! Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ φίλους με ένα κοινό όραμα και προσέγγιση στις προκλήσεις της Ευρώπης".

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, ο αρχηγός του ισπανικού ακροδεξιού κόμματος Vox, έγραψε στο Twitter: "Η Τζόρτζια Μελόνι έδειξε τον δρόμο για μια υπερήφανη, ελεύθερη Ευρώπη κυρίαρχων εθνών που μπορεί να συνεργαστεί για την ασφάλεια και την ευημερία όλων".

"Σπουδαία νίκη! Συγχαρητήρια!", σχολίασε στο Facebook ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέσκι.

"Γιορτάζουμε με την Ιταλία! Η Σουηδία στον βορρά, η Ιταλία στον νότο: οι αριστερές κυβερνήσεις τελείωσαν", έγραψε αργά χθες, Κυριακή, το βράδυ στο Twitter η βουλευτής του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος AfD Μπέατριξ φον Στορκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Νεκροί μεταξύ των οποίων και παιδιά (εικόνες)

Καιρός: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για καταιγίδες, κεραυνούς και χαλάζι

Τροχαίο με δυο νεκρούς στην Αθηνών - Κορίνθου (εικόνες)