Ράφα Ναδάλ: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά

Σε πελάγη ευτυχίας ο Ναδάλ, αφού γέννησε η σύζυγος του. Η σχέση τους μετρά πολλά χρόνια.

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε πριν από λίγες ώρες ο Ράφα Ναδάλ, καθώς η αγαπημένη του, Mery Perello έφερε στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, Diario de Mallorca, η σύζυγος του 36χρονου τενίστα Mery Perello, γέννησε ένα αγοράκι σε ιδιωτική κλινική στην πρωτεύουσα της Μαγιόρκα, την Πάλμα, το πρωί του Σαββάτου 8/10.

Μια πηγή μάλιστα αποκάλυψε: «Τόσο η μαμά όσο και το μωρό της, που γεννήθηκε την 37η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, είναι καλά. Η γέννα έγινε σε μια ιδιωτική κλινική στο νησί όπου η Mery Perello έπρεπε να παραμείνει υπό παρακολούθηση και να ξεκουραστεί πλήρως τις τελευταίες εβδομάδες».

