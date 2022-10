Πολιτική

Επικοινωνία Σολτς - Μπάιντεν: Ο Πούτιν να αποσυρθεί από ολόκληρη την Ουκρανία

Οι δύο ηγέτες «καταδίκασαν την περαιτέρω κλιμάκωση και συμμερίστηκαν την εκτίμηση ότι η μερική επιστράτευση της Ρωσίας ήταν σοβαρό λάθος.

Μαζική παραβίαση των αρχών του καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών συνιστούν οι πρόσφατες προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία και δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτές, συμφώνησαν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν νωρίτερα απόψε. Οι δύο ηγέτες επέκριναν ακόμη τις πυρηνικές απειλές της Μόσχας, τονίζοντας ότι «μια τέτοια κίνηση θα είχε εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για τη Ρωσία».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της καγκελαρίας, ο κ. Σολτς μίλησε τηλεφωνικά με τον κ. Μπάιντεν στο πλαίσιο της προετοιμασίας των επικείμενων συναντήσεων των Ομάδων των Επτά (G7) και των Είκοσι (G20), οι οποίες θα ασχοληθούν εκτενώς με το θέμα της Ουκρανίας και την αντιμετώπιση των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στη χώρα. Ο ομοσπονδιακός καγκελάριος και ο πρόεδρος των ΗΠΑ «συμφώνησαν ότι οι πρόσφατες ρωσικές προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών συνιστούν μαζική παραβίαση των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και θα πρέπει να θεωρηθούν ως απόπειρα βίαιης κατάκτησης ξένου εδάφους και να μη γίνουν ποτέ αποδεκτές».

Οι δύο ηγέτες «καταδίκασαν την περαιτέρω κλιμάκωση και συμμερίστηκαν την εκτίμηση ότι η μερική επιστράτευση της Ρωσίας ήταν σοβαρό λάθος, το οποίο δείχνει για μία ακόμη φορά το πικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουν οι ρώσοι πολίτες για τους λάθος υπολογισμούς του προέδρου Πούτιν. Επέκριναν επίσης τις πρόσφατες πυρηνικές απειλές της Μόσχας ως ανεύθυνες και συμφώνησαν ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για τη Ρωσία».

«Η άρνηση της Ρωσίας να συμμορφωθεί με τις διεθνείς απαιτήσεις για τερματισμό των εχθροπραξιών οδηγεί τη χώρα σε αυξανόμενη διεθνή απομόνωση. Οι Σολτς και Μπάιντεν επανέλαβαν ότι ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν καλείται ακόμη να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αποσύρει πλήρως τις ένοπλες δυνάμεις του από ολόκληρη την Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ και η Γερμανία θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν με αμείωτη ένταση την Ουκρανία στον αγώνα κατά της ρωσικής επιθετικότητας και για την αποκατάσταση της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας και θα διατηρήσουν την πίεση των κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας», τόνισαν οι δύο ηγέτες, σύμφωνα με την καγκελαρία. Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με αναφορά στην δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, την οποία οι Σολτς και Μπάιντεν καταδίκασαν, επισημαίνοντας ότι οι στοχευμένες διακοπές σε κρίσιμες υποδομές είναι απαράδεκτες και θα οδηγούν σε από κοινού απαντήσεις.

