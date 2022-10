Κτηνοτροφία: ο παπά - Νικόλας αποχωρίστηκε το κοπάδι του με… όργανα και δάκρυα (βίντεο)

Παράξενα

Τι αναφέρει ο ιερωμένος για τις ευθύνες της Πολιτείας και την αδυναμία συντήρησης των κοπαδιών, όπως το δικό του, που είχε για δεκαετίες σε μοναστήρι της Εράτυρας.

«Η μέρα είναι από τις δυσκολότερες του βίου μου. Σήμερα χαλάσαμε το βιός τους Αγίου Αθανασίου. Ευτυχώς που δεν το στείλαμε στον χασάπη …και βρέθηκε ένας άνθρωπος του θεού και το αγόρασε …», λέει βουρκωμένος και συγκινημένος ο παπά - Νικόλας, καθώς αποχωρίζεται το κοπάδι του.

Λύγισε ο ιερωμένος… Τόσα χρόνια, τόσοι κόποι, τόσα βάσανα με τα οποία συντηρούσε το κοπάδι του, στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου στην Εράτυρα Κοζάνης… κι όμως, αναγκάστηκε μετά από δεκαετίες να πουλήσει τα ζώα, γιατί δεν αντέχει οικονομικά.

Όπως λέει ο παπά - Νικόλας, «Είναι 250.000 κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα και μας εμπαίζουν διαχρονικά. Όταν οι ζωοτροφές από το ένα πήγαν τρία, πως θα κρατηθεί η κτηνοτροφία στην Ελλάδα; Όταν το πετρέλαιο πήγε στα ύψη; Κατάντησε το γάλα να είναι πιο φθηνό από το νερό».

Με όργανα και παραδοσιακή μουσική, οι λιγοστοί κάτοικοι της περιοχής «ξεπροβόδισαν» το κοπάδι και ο ιερομόναχος, βουρκωμένος και φουρκισμένος, ρίχνει “ανάθεμα” στους πολιτικούς και στις κυβερνήσεις που, όπως λέει, οδηγούν στον αφανισμό τους κτηνοτρόφους.

«Το αιώνιο ανάθεμα να βρίσκεται στο κράτος. Διαχρονικά και δεν ντρέπομαι να το πω. Φωνάζω 20 χρόνια και λέω “κόβει η Ελλάδα τα πόδια και τα χέρια της”, κάθε μέρα σφάζονται κοπάδια στη Λάρισα και κλαίνε οικογένειες. Αυτόν τον κλάδο, αυτούς τους κτηνοτρόφους μας εμπαίζουνε διαχρονικά. Περιμένουν να ανέβουν σε ένα τρακτέρ προεκλογικά , το πετρέλαιο πήγε στα ύψη, οι ζωοτροφές ακρίβυναν. Και έχουν μέτρα για μιλάνε για πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα», λέει ο παπά - Νικόλας.

Ο παπά - Νικόλαςέγινε η φωνή των κτηνοτρόφων που σφάζουν τα ζώα για να μειώσουν το κόστος. Στην Λάρισα, όπως λένε οι κτηνοτρόφοι, από πέρυσι μέχρι φέτος μειώθηκαν τα κοπάδια έως 40%, λόγω αυξήσεων στις τροφές και στην ενέργεια.

