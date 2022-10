Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Νέιτ Ρόμπινσον έχει νεφρική ανεπάρκεια

Ο ίδιος ο παλαίμαχος αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του, μέσω ανάρτησής του. Γιατί το έκανε.

Ο παλαίμαχος άσος του NBA, Νέιτ Ρόμπινσον, γνωστοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια.

,Ο 38χρονος Αμερικανός δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ιδιωτικά αυτή την ασθένεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια και πως αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε θεραπεία.

«Ποτέ δεν χρησιμοποιούσα τη φωνή μου για να ηγηθώ στο παρκέ, προτιμούσα να δίνω το παράδειγμα, αλλά τώρα είναι καιρός για μένα να μιλήσω και να βοηθήσω όλους όσοι επηρεάζονται ή αντιμετωπίζουν τη νεφρική νόσο» τονίζει ο Ρόμπινσον σε δήλωσή του και προσθέτει: «Είμαι ευγνώμων για τη φροντίδα και τη στήριξη που έχω λάβει και συνεχίζω να λαμβάνω στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας κι ελπίζω ότι μέσω αυτής της ανακοίνωσης μπορώ να βοηθήσω άλλους σαν και μένα».

Ο Ναθάνιελ Κορνίλιους Ρόμπινσον, όπως είναι το πλήρες όνομά του, αγωνίστηκε για 11 σεζόν στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Νιου Γιορκ Νικς, Σικάγο Μπουλς, Μπόστον Σέλτικς, Ντένβερ Νάγκετς, Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Νιού Ορλίνς Πέλικανς.

Στη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε σε 618 παιχνίδια στο NBA (ήταν βασικός στα 107) και είχε μέσο όρο 11.0 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.0 ασίστ με ποστοστό ευστοχίας 42.3% εντός πεδιάς. Παρότι βραχύσωμος με ύψος μόλις 1,75μ., κατάφερε να επικρατήσει τρεις φορές στον διαγωνισμό καρφωμάτων του NBA (2006, 2009, 2010).

