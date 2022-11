Κοινωνία

Χαλάνδρι: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Διαρκείας θα είναι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ στο Χαλάνδρι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν στο οδικό δίκτυο του Χαλανδρίου λόγω εκτέλεσης έργων, σύμφωνα με ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 14/11/2022 έως 31/12/2022 κατά τις ώρες 22:00΄έως 07:00 της επόμενης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως εξής:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λ. Μεσογείων, από στο ύψος της συμβολής της με την οδό Παρνασσίδος έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στις διασταυρούμενες οδούς με το τμήμα της Λ. Μεσογείων μεταξύ των οδών Παρνασσίδος και Ηρώων Πολυτεχνείου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.