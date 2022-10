Συνταγές

Πορτοκαλόπιτα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Τα μυστικά για την πιο νόστιμη και ζουμερή πορτοκαλόπιτα μοιράστηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό" η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Μία συνταγή παραδοσιακή, νόστιμη και εύκολη.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας.







Υλικά



Για την πορτοκαλόπιτα

450 γρ. φύλλο κρούστας

250 γρ. ηλιέλαιο

250 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

2 πορτοκάλια (ξύσμα)

150 γρ. μαρμελάδα πορτοκάλι με κομματάκια

5 αυγά χτυπημένα

500 γρ. γιαούρτι

200 γρ. κρέμα γάλακτος (ή ξινόγαλα ή γάλα με 2 κ.σ λεμόνι)

20 γρ. baking powder

Για το σιρόπι

600 γρ. ζάχαρη

500 γρ. νερό

1 ξύλο κανέλα

1 πορτοκάλι χυμό και ξύσμα

100 γρ. μαρμελάδα πορτοκάλι

















