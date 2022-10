Οικονομία

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις αποθεμάτων στερεών καυσίμων

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων από τις επιχειρήσεις αφορά αποκλειστικά σε καυσόξυλα παντός είδους, πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα (δαδί). Υψηλά πρόστιμα και κατάσχεση στους παραβάτες.

Ενεργοποιήθηκε σήμερα η πλατφόρμα για τη δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων (καυσόξυλα παντός είδους, πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα), η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη και θα επαναλαμβάνεται ανά 5 εργάσιμες μέρες.

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έκανε γνωστό στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή, εμπορία, χονδρική και λιανική πώληση, μεσιτεία, διακίνηση, διανομή και αποθήκευση στερεών καυσίμων και ξυλείας που προορίζεται για καύση ότι εκδόθηκε η υπό στοιχεία 100318/18-10-2022 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Δήλωση αποθεμάτων στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων» (Β' 5437), η οποία αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των ως άνω προϊόντων και αφετέρου στην παρακολούθηση των αποθεμάτων σε συνδυασμό με την τιμή πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Η υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων αφορά αποκλειστικά σε καυσόξυλα παντός είδους, πέλλετ, μπρικέτες και προσάναμμα (δαδί).

«Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δηλώσεων ενεργοποιείται από σήμερα Δευτέρα 24/10/2022 και η πρόσβαση για την υποβολή δηλώσεων από τους υπόχρεους γίνεται είτε απευθείας μέσω του συνδέσμου https://supplies.businessportal.gr είτε μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (https://www.mindev.gov.gr), στην οποία μπορούν να επιλέξουν τον σύνδεσμο: “Δήλωση Αποθεμάτων Ξυλείας και Στερεών Καυσίμων”.

Τα στοιχεία αποθεμάτων μπορούν να δηλώνονται από τους υπόχρεους έως και την Τετάρτη 26/10/2022 στις 23:59, και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά ανά πέντε εργάσιμες ημέρες σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την υπουργική απόφαση.

Το υπουργείο καλεί τους υπόχρεους να ανταποκριθούν με συνέπεια και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις τους, καθώς οποιαδήποτε διαπίστωση παράβασης προκύψει κατόπιν ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, επισύρει την επιβολή υψηλών προστίμων καθώς και την κατάσχεση των ποσοτήτων ξυλείας για την οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση», αναφέρει η ανακοίνωση.

