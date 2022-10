Κοινωνία

Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττού - πατήρ Λουπασάκης: “Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω”

Τι απαντά ο πατήρ Δημήτριος Λουπασάκης στο τελεσίγραφο του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, μετά απο τον σκανδαλισμό των πιστών και τις αντιδράσεις στην Ιεραρχία.





«Πάντα μαζί στους Αγίους Ισιδώρους» Λυκαβηττού, είπε ο πατέρας Δημήτριος Λουπασάκης κατά το κήρυγμά του τη Δευτέρα (24/10), μία ημέρα μετά την αποκάλυψη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για τη διορία που του έχει δοθεί προκειμένου να εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη εκκλησία και να εγκατασταθεί στη Βάρη.

Ο πατέρας Δημήτρης είπε μεταξύ άλλων στο κήρυγμά του τα εξής: «Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Πάντα μαζί στους Αγίους Ισιδώρους. Εδώ όλη η παρέα μαζί εκτελούμε τις θείες λειτουργίες. Η χάρη του Θεού να σας δίνει πάντα ευλογία και εμείς θα είμαστε εδώ να λειτουργούμε απλά, σεμνά και ταπεινά, όπως εδώ και 22 χρόνια στους Αγίους Ισιδώρους. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας, την στήριξή σας, τις ευχές σας. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας που είναι χιλιάδες, εκατοντάδες. Ενα τεράστιο και μεγάλο ευχαριστώ. Ενα τεράστιο και μεγάλο συγγνώμη. Ο Θεός να σας έχει καλά».

Θυμίζουμε ότι τα «χαρτιά» του άνοιξε, για πρώτη φορά σε δημόσια τοποθέτησή του, ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος για το θέμα των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβηττού και προσωπικά του «θαυματοποιού» πατήρ Δημητρίου Λουπασάκη.

«Ήρθε η ευθύνη σε μένα. Εγώ τι είμαι στρατιωτικός διοικητής, διευθυντής αστυνομίας ή είμαι και πατέρας; Πείτε ότι έχετε ένα παιδί που παρεκτρέπεται δεν θα προσπαθήσετε να το συμβουλεύσετε; Είπα να σηκώσω το βάρος αλλά να γίνω και πατέρας. Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι 16 παιδιά 25 με 30 ετών. Μία κοινότητα χωρίς νομική ύπαρξή. Τους κάλεσα, μίλησα με τα παιδιά τους είπα θέλετε να γίνετε μοναχοί; Εδώ δεν ισχύει αυτό, δεν υπάρχει μοναστήρι. Δεν πρέπει να τα βοηθήσω;» δηλώνει ο Αρχιεπίσκοπος σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή της Κυριακής».

Ο ίδιος, πάντως, σπεύδει να αναγνωρίσει πως το κείμενο του νυν μητροπολίτη Λαρίσης, που έκανε τη σχετική έρευνα, είναι μεν πολύ σκληρό, αλλά όχι μακριά από την πραγματικότητα.

