Βαράνκ για Ταϊφούν: ο πύραυλος είναι για άμυνα, όχι για επίθεση

Κάποιοι νιώθουν πολύ άβολα με τον πύραυλο Ταϊφούν, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Βιομηχανίας λέγοντας ότι δεν θα παραμείνουν θεατές στην παραμικρή απειλή κατά της Τουρκίας.

Κάποιοι νιώθουν πολύ άβολα με τον πύραυλο Ταϊφούν, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Βιομηχανίας Μουσταφά Βαράνκ, λέγοντας ότι δεν θα παραμείνουν θεατές στην παραμικρή απειλή κατά της Τουρκίας.

Σε ομιλία του στην Έκθεση Έκθεσης Άμυνας, Αεροπορίας και Διαστημικής Βιομηχανίας, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι «όσο ισχυρότερη είναι η αμυντική σου βιομηχανία, τόσο πιο αποτελεσματικός, πιο ισχυρός και πιο αξιόπιστος είσαι στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Σήμερα κανένα φανερό ή κρυφό εμπάργκο δεν μπορεί να εμποδίσει την Τουρκία να συνεχίσει αυτή την ιστορία επιτυχίας».

«Ο πύραυλος TAYFUN, που ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρό μας, είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας πυραύλων που αυξάνουν συνεχώς την ικανότητά τους. Η εμβέλεια του Tayfun είναι αυτή, όχι είναι η άλλη (είπαν). Όποια και να είναι, κάποιοι νιώθουν πολύ άβολα. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτές οι συζητήσεις. Κανείς δεν χρειάζεται να ανησυχεί.

Η Τουρκία δεν εποφθαλμιούσε ποτέ τη γη κανενός. Αναπτύσσουμε την τεχνολογία για να αμυνόμαστε, όχι για να επιτεθούμε. Παράγουμε για να αποτρέψουμε, όχι για να τρομάξουμε. Τα θαύματα της αμυντικής μας βιομηχανίας χρησιμοποιούνται για να σταματήσουν τις φρικαλεότητες που διαπράττουν οι ιμπεριαλιστές ή τα πιόνια τους και που συνεχίζονται εδώ και δεκάδες χρόνια» ανέφερε. Ο Τούρκος Υπουργός είπε: «Το λέμε ανοιχτά σε όλο τον κόσμο από αυτή την εξέδρα:

Δεν θα παραμείνουμε θεατές στην παραμικρή απειλή κατά της Τουρκίας. Όποιος πιστεύει το αντίθετο, ας επισκεφθεί την Έκθεση και θα καταλάβει μόνος του πόσο λάθος έκανε».

