Κολωνός - βιασμός 12χρονης: στη ΓΑΔΑ αυτοβούλως 45χρονος που συνομιλούσε με την ανήλικη

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τον 45χρονο που παρουσιάστηκς αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που εμφανίζονται και αναφέρουν ότι έχουν συνομιλήσει με την ανήλικη.

Αυτοβούλως παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ άνδρας σχετικά με την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονος στην Κολωνό.

Ο άνδρας, όπως ανέφερε συνομιλούσε μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή, με το προφίλ κάποιας που προσομοιάζει με την ανήλικη, ενώ η εμπλοκή του στην υπόθεση ερευνάται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την διακρίβωση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με την ανήλικη παθούσα και ενδεχομένως να συναντήθηκαν μαζί της, προσήλθε αυτοβούλως 45χρονος ημεδαπός στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Ο ανωτέρω ανέφερε ότι αρχές Αυγούστου του τρέχοντος έτους συνομιλούσε, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Ο ανωτέρω ημεδαπός, αφού εξετάστηκε ενόρκως, αποχώρησε, ενώ ερευνάται η συμμετοχή του στην υπόθεση."

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακιστέος κρίθηκε ο 36χρονος που δούλευε σε δημόσιο νοσοκομείο, για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Μετά την απόφαση για τον 36χρονο, οι κατηγορούμενοι που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση είναι συνολικά έξι πρόσωπα μεταξύ των οποίων και η μητέρα του κοριτσιού, η οποία σήμερα κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης.

