“VINYΛΙΟ”: πρεμιέρα με αφιέρωμα στον… θάνατο (βίντεο)

Η εκπομπή επιστρέφει στις οθόνες μας, μέσω του ΑΝΤ1 για να μας χαρίζει ξεχωριστές στιγμές, μιλώντας στους τηλεθεατές μέσω της μουσικής και των συναισθημάτων.

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης που μιλά στην καρδιά των τηλεθεατών με τη γλώσσα της μουσικής, του συναισθήματος και της νοσταλγίας, επιστρέφει.

Κάθε Παρασκευή στις 20:00, ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση θα βάζουν το δικό τους «VINYΛΙΟ» στο πικάπ και θα μας προσκαλούν σε ένα διαφορετικό πάρτι γεμάτο τραγούδια, χορό, «χειροποίητα» βίντεο, σπιτικές παρέες, αναμνήσεις, συζητήσεις και χιούμορ.

Αυτή την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στις 20:00, η παρέα της Θεσσαλονίκης ξεκινάει «αισιόδοξα» μ’ ένα χιουμοριστικά φιλοσοφημένο αφιέρωμα στον… τύπο με το δρεπάνι: ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ! Θα τον διασκεδάσουν, θα τον γλεντήσουν, θα τον τραγουδήσουν, θα τον απομυθοποιήσουν!

Ο Αντώνης, ο Γιάννης και ο Χρήστος από το στούντιο, αλλά και όλοι εμείς από το σπίτι θα βγούμε… παγανιά και… όποιον πάρει ο Χάρος!

Στην παρέα, θα βρίσκεται και ένας μπαμπούλας!

Μη χάσετε αυτή την Παρασκευή, στις 20:00, το… «θανατηφόρο» ξεκίνημα του αγαπημένου «VINYΛΙΟΥ».

