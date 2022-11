Κοινωνία

Δημογλίδου για συγγραφέα παιδικών βιβλίων: Πέντε μήνες ήταν υπό παρακολούθηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στον ΑΝΤ1 για τις υποθέσεις του Κολωνού, των Πετραλώνων και του συγγραφέα παιδικών βιβλίων.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας για την πορεία των υποθέσεων που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου απάντησε αρχικά σε ερωτήσεις σχετικά με τη σύλληψη του συγγραφέα παιδικών βιβλιών, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας και εξήγησε ότι, «η σύλληψη στις 18 Οκτωβρίου και η προφυλάκιση στις 26 Οκτωβρίου, ο λόγος που δεν υπήρξε ανακοίνωση είναι γιατί συνεχίστηκε η ερευνά από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για συσχετισμό με άλλες υποθέσεις της Δίωξης».

Και διευκρίνισε ότι, «από την έρευνα που έκαναν τα στελέχη της Δίωξης επί πέντε μήνες, προέκυψε ότι, φαίνεται να μην σχετίζεται με άλλες υποθέσεις, η συγκεκριμένη υπόθεση».

Ερωτηθείσα γιατί δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία και οι φωτογραφίες του, είπε ότι, «δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή για δημοσιοποίηση», εξηγώντας ότι, «δεν είναι όλες οι υποθέσεις ίδιες. Είχε υλικό στην κατοχή του, δεν κατηγορείται για κακοποίηση ο ίδιος. Είχε αποκτήσει πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές και αποθήκευε το υλικό αυτό».

Σχετικά με την υπόθεση των Πετραλώνων, για την οποία ακόμα δεν έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες, είπε για την καταγγελία που είχαν κάνει το 2017 τα παιδιά, πως βρίσκεται στην ανακρίτρια και συνεπώς η Αστυνομία «δεν μπορεί να γνωρίζει πώς έχει συμπληρωθεί η ποινική δίωξη».

«Δουλειά μας είναι να συλλέξουμε όσα περισσότερα στοιχεία για να αποκτήσει άποψη ο εισαγγελέας», συμπλήρωσε και έκανε σαφές ότι, «έχει διεταχθεί νέα προκαταρκτική έρευνα για τη μητέρα, που κατηγορείται ότι γνώριζε».

Όσο για την υπόθεση του Κολωνού και το αν θα γίνουν συλλήψεις κι άλλων ατόμων, είπε πως, «δεν προαναγγέλλουμε εντάλματα ή συλλήψεις».





Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο ζευγαριού στα Ιαματικά Λουτρά Σιδηρόκαστρου

Τροχαίο στην Κατεχάκη: Σκοτώθηκε γυναίκα στην έξοδο της Αττικής Οδού

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους