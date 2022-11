Αθλητικά

Champions League: Η κλήρωση για τα ζευγάρια των “16”

Τιτανομαχίες στη φάση των «16» τ. ου Champions League. Ζευγάρια - φωτιά έβγαλε κληρωτίδα.

Τα «ζευγάρια» για την «φάση των 16» του Champions League, όπως προέκυψαν μετά την σημερινή (7/11) κλήρωση, είναι τα εξής:

Λειψία (Γερμανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μπενφίκα (Πορτογαλία)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

Μίλαν (Ιταλία)-Τότεναμ (Αγγλία)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Νάπολι (Ιταλία)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)

Ιντερ (Ιταλία)-Πόρτο (Πορτογαλία)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022

Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν στις 14, 15, 21 και 22 Φεβρουαρίου και οι «επαναληπτικοί», στις 7, 8, 14 και 15 Μαρτίου.

