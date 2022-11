Κοινωνία

Κερδύλια - Θάνατος 51χρονου: Σοκ από τα ευρήματα της νεκροψίας

"Θρίλερ" με τον θάνατο του 51χρονου στα Καδρύλια. Τι έδειξε η νεκροψία. Τι ερευνούν οι Αρχές.

Τις ακριβείς συνθήκες θανάτου, 51χρονου που εντοπίστηκε σε δάσος στα Κερδύλια, διερευνούν οι αρχές. Ο άτυχος άνδρας έφερε τραύμα από αλυσοπρίονο.



Σύμφωνα και με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το θύμα είχε πάει μαζί με έναν 59χρονο στο δάσος και οι δυο τους φέρονται να προχωρούσαν σε εργασίες παράνομης υλοτόμησης.



Κατά τη διάρκεια των εργασιών, άγνωστο πως, τόσο ο 51χρονος όσο και ο 59χρονος τραυματίστηκαν από το αλυσοπρίονο.



Ο 59χρονος φέρεται να τηλεφώνησε στο γιο του που τον παρέλαβε από το σημείο αφήνοντας πίσω τον 51χρονο, ο οποίος στη συνέχεια κατέληξε.



Ο 59χρονος στην κατάθεσή του στις αρχές και υποστήριξε πως αυτοτραυματίστηκε με το αλυσοπρίονο και δήλωσε άγνοια για την τύχη του συνεργάτη του ωστόσο φέρεται να πέταξε το κινητό του τηλέφωνο στο δάσος για να μην εντοπιστεί.

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν πέντε μαχαίρια παραπέμφθηκαν να δικαστούν Στο αυτόφωρο αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από αναβολή που ζήτησαν.

Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία σε βάρος του 59χρονου αναφορικά και με τον θάνατο του 51χρονου ενώ εισαγγελέας ποινικής δίωξης έχει ζητήσει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες θανάτου του άτυχου άνδρα.

Έλειπε μεγάλο μέρος της σορού

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρουν στη Voria.gr ιατροδικαστικές πηγές, η σορός του 51χρονου ήταν σε προχωρημένη σήψη καθώς βρέθηκε σε ένα σημείο όπου οι καιρικές συνθήκες και κυρίως τα άγρια ζώα είχαν άμεση επαφή με το πτώμα του άνδρα.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή εντοπίστηκε τραύμα στον αριστερό μηρό του 51χρονου, πιθανότατα από αλυσοπρίονο -επιβεβαιώνεται και από το σκίσιμο στο παντελόνι του-, που του προκάλεσε ακατάσχετη αιμορραγία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο θάνατος είναι πολύ γρήγορος, «ζήτημα λεπτών».

Μάλιστα, έλειπε μεγάλο κομμάτι της σορού του 51χρονου καθώς η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις 4 Νοεμβρίου στο ΑΤ Βόλβης από τον αδερφό του και στη δασική περιοχή κυκλοφορούν αρκετά άγρια ζώα που προφανώς προσέγγισαν τον νεκρό.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως το τραύμα στο σώμα του 51χρονου δεν είναι σύνηθες τραύμα σε ανατομικό τμήμα που να φανερώνει προσχεδιασμένο έγκλημα.

