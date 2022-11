Κοινωνία

Μαραθώνιος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο

Δρόμοι κλειστοί για πολλές ώρες, απαγόρευση στάθμεσης και άλλες ρυθμίσεις μέχρι το μεσημέρι.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών - Σάββατο 12-11-2022

Λόγω διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 39ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών το Σάββατο 12/11/2022 και από ώρα 12.00 έως 15.30΄ θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών στους κατωτέρω οδικούς άξονες, περιοχής Δήμου Μαραθώνα:

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της αφετηρίας της κλασσικής διαδρομής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.

Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις ανωτέρω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

