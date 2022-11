Κόσμος

Μεταναστευτικό: “παιχνίδια” του Anadolu με τις διασώσεις στο Αιγαίο

Νέα πρόκληση από το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων. Τι αναφέρει για την Ελλάδα, για επαναπροωθήσεις και για "ανθρώπους που αφήνονται να πεθάνουν στην θάλασσα".

Το κρατικό πρακτορείο της Τουρκίας, Anadolu, συνεχίζει τις προκλήσεις με φόντο το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου, οι ομάδες της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος διέσωσαν 18.487 παράτυπους μετανάστες που απωθήθηκαν στο Τσανάκαλε, το Μπαλικεσίρ, τη Σμύρνη, το Αϊδίνιο και τη Μούγλα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Οκτωβρίου 2022.

Ο μεγαλύτερος αριθμός απωθήσεων σημειώθηκε τον Αύγουστο με 3.259 παράτυπους μετανάστες, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, όπως μεταδίδει η ανταοκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Το τουρκικό πρακτορείο συνεχίζοντας την προκλητική στάση απέναντι στην Ελλάδα αναφέρει πως την ίδια περίοδο, 11.541 παράτυποι μετανάστες συνελήφθησαν από το Λιμενικό Σώμα, ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Και πάλι σε αυτή τη χρονική περίοδο βρέθηκαν οι σοροί 18 παράτυπων μεταναστών στο Αιγαίο. Επιπλέον, παραδόθηκαν στις δικαστικές αρχές 111 διακινητές μεταναστών.

Ορισμένοι από τους μετανάστες, δήλωσαν ότι τους πήραν τα τιμαλφή τους αφού τους χτύπησαν και τους άφησαν στη θάλασσα με τα χέρια δεμένα με χειροπέδες.

