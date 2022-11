Πολιτική

Ερντογάν: Η Ελλάδα στηρίζει τρομοκράτες

Επίθεση εναντίον της Ελλάδας από Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του στο αεροπλάνο κατά την επιστροφή του από το Ουζμπεκιστάν.

Την Ελλάδα κατηγορεί για άλλη μια φορά ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ότι στηρίζει τους γκιουλενιστές.

«Ποιος τους φροντίζει αυτή τη στιγμή; Πρώτα από όλα, η Ελλάδα. Τρέχουν στην Ελλάδα και από εκεί φεύγουν στην Ευρώπη», υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ασφαλώς στο κάδρο έβαλε και την Ευρώπη και συγκεκριμένα Γερμανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Δανία, και τη Βρετανία. Κατηγόρησε και τις ΗΠΑ ότι κρύβει τον Φετουλάχ Γκιουλέν στην Πενσιλβάνια. Μάλιστα κατηγόρησε τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι τον κρύβει.

Οπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έμεινε εδώ. Εξέφρασε ενόχληση και από τις συμπεριφορές της Δύσης στην Ελλάδα, ειδικά των ΗΠΑ όπως είπε. Επανέφερε το θέμα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, λέγοντας πως είναι ένα από τα θέματα που η Τουρκία είναι ενοχλημένη.

Το άλλο θέμα που η Άγκυρα είναι ενοχλημένη, όπως είπε, είναι η συμπεριφορά της Ελλάδας στο θέμα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Το στρατόπεδο του Λαυρίου δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Πάντως ο Τούρκος Πρόεδρος ενώ χαρακτήρισε ιστορική την απόφαση για αναγνώριση καθεστώτος παρατηρητή του ψευδοκράτους στον Οργανισμό Τουρκικών κρατών, όταν ρωτήθηκε αν αυτό είναι το πρώτο βήμα για αναγνώριση του ψευδοκράτους απάντησε:

«Θα ήταν λάθος να το θεωρήσουμε αυτό ως αναγνώριση».

Αποδεχθήκαμε την ‘ΤΔΒΚ να ως μέλος παρατηρητής σε αυτό το πλαίσιο. Δείξαμε ότι οι Τουρκοκύπριοι, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου, δεν είναι μόνοι. Εύχομαι αυτή η ιστορική απόφαση να είναι επωφελής για όλους μας, ιδιαίτερα τους Τουρκοκύπριους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ηγέτες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του νόμου της αδελφοσύνης μας.

Ρωτήθηκε αν είναι το πρώτο βήμα για αναγνώριση του ψευδοκράτους.

«Θα ήταν λάθος να το θεωρήσουμε αυτό ως αναγνώριση. Η αναγνώριση έχει πολλά χαρακτηριστικά, είναι ευαίσθητο θέμα. Φυσικά, λάβαμε τις πρώτες ευχαριστίες από τον Πρόεδρο. Ο Ερσίν Μπέης τηλεφώνησε και τον ευχαρίστησε. Η ομιλία που κάναμε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προκάλεσε θόρυβο. Εδώ, πρέπει να διατηρήσουμε την υποδομή αυτής της υπόθεσης πολύ ισχυρή. Τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα ένα έργο υποδομής, και μετά το έργο υποδομής, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα υπόβαθρο σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουμε τη Βόρεια Κύπρο ως κράτος και πρέπει να κατακλύσουμε τον κόσμο με αυτή το υπόβαθρο. Με άλλα λόγια, αυτό συνέβη στο Κόσοβο. Τότε βέβαια με τη κατάσταση που προκλήθηκε οι χώρες που αναγνώρισαν το Κόσοβο ξεπέρασαν τις 100, τώρα είναι γύρω στις 120, αλλά είχε κολλήσει εκεί. Γιατί, δυστυχώς, η Αμερική δεν έδωσε στήριξη. Και πάλι, εμείς το στηρίξαμε, εμείς το στηρίζουμε. Αλλά η υπόθεση της Βόρειας Κύπρου δεν είναι τόσο εύκολη όσο το Κοσσυφοπέδιο, είναι πιο δύσκολη. Αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θα ξεκινήσουμε δουλειά. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τον κόσμο να αναγνωρίσει τη Βόρεια Κύπρο».

Τέλος ο Τούρκος Πρόεδρος συνέδεσε το θέμα των F16 με τις αμερικανικές εκλογές, υποστηρίζοντας πως αν οι Ρεπουμπλικανοί καταφέρουν να κερδίσουν τη Γερουσία τα πράγματα για την Τουρκία θα είναι πιο εύκολα. Ελπίζουμε είπε τον επόμενο μήνα να έχουμε καλά νέα.

«Φυσικά, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σοβαρά ενοχλημένη από τα τελευταία βήματα». «Φυσικά, κι εμείς είμαστε ενοχλημένοι από τις συμπεριφορές της Δύσης στην Ελλάδα, ειδικά της Αμερική. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα από αυτά. Εκτός από αυτό, υπάρχουν κάποια ζητήματα που μας προκαλούν ενόχληση από τη συμπεριφορά της Ελλάδας στο θέμα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ειδικά αυτό το θέμα του στρατοπέδου στο Λαύριο δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δεχτούμε. Όσο για το θέμα των F35, ενοχλεί περισσότερο την Αμερική παρά εμάς. Γιατί; Γιατί εμείς κάναμε αυτό που μας αναλογεί. Κάναμε τις πληρωμές μας στο σχέδιο πληρωμών, αλλά δυστυχώς, αυτές οι πληρωμές δεν βρήκαν αντίκρισμα. Στη συνέχεια, οι τεχνικές εργασίες στο αίτημά μας για F-16 συνεχίστηκα όπως είχαν προγραμματιστεί.

‘Ας συνεχίσουμε με αυτό το θέμα έτσι, ας το λύσουμε και ας κλείσουμε τον φάκελο’, είπαμε. Κατά καιρούς, η αμερικανική πλευρά λέει θετικά και ωραία πράγματα στον υπουργό Άμυνας μας Χουλουσί Ακάρ.

Φυσικά, τώρα είχαν εκλογές. Με αυτές τις εκλογές, κάποια θετικά νέα εξακολουθούν να έρχονται, και παρακολουθούμε στενά αυτά τα θετικά νέα. Ελπίζω ότι ο επόμενος μήνας θα είναι γεμάτος καλά νέα και θα αναπτύξουμε το θέμα των F16 σε μια πολύ πιο θετική κατεύθυνση. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι Ρεπουμπλικάνοι πήραν το προβάδισμα με διαφορά, αλλά τώρα, φυσικά, υπάρχει η Γερουσία. Δύο ή τρεις θέσεις στη Γερουσία είναι πολύ σημαντικές. Άρα σε αυτά τις δύο-τρεις περιοχές, αν οι Ρεπουμπλικάνοι πετύχουν, ίσως η δουλειά να είναι πολύ πιο εύκολη για εμάς. Τώρα παρακολουθούμε τη διαδικασία».

