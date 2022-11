Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός 7 Ρίχτερ στα Νησιά του Σολομώντα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ ισχυρός σεισμός έπληξε τα νησιά του Σολομώντα, προκαλώντας πανικό και καταστροφές. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι,

Πολύ ισχυρός σεισμός 7 βαθμών —κατά την αναθεωρημένη εκτίμηση του USGS— έπληξε σήμερα τα νησιά του Σολομώντα, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για δόνηση που πέταξε κάτω τηλεοράσεις και άλλα αντικείμενα.

Tsunami Info Stmt: M7.3 Solomon Islands

DEVELOPING??The Solomon Islands has been struck by a 7.0 magnitude earthquake. Authorities have issued a tsunami warning. Strong aftershocks are being reported.

The National Referral Hospital prepared to evacuate. pic.twitter.com/0wO7AZM6Zd — ??mai??ke (@maike809588) November 22, 2022

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, που απειλεί να πλήξει περιοχές σε ακτίνα ως και 300 χιλιομέτρων γύρω από το επίκεντρο της δόνησης, το οποίο εντοπίστηκε σε χώρο 55 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Χονιάρα, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC).

#BREAKING: A tsunami warning has been issued for the Solomon Islands after a 7.0 magnitude earthquake hit the region a short time ago. @MarkWBurrows #9News



MORE: https://t.co/n9caJ9rBqo pic.twitter.com/04INkjKQIf — 9News Australia (@9NewsAUS) November 22, 2022

«Ήταν μεγάλος» σεισμός, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζόι Νίσα, που εργάζεται στην υποδοχή των πελατών του ξενοδοχείου Heritage Park στη Χονιάρα, προσθέτοντας «ορισμένα αντικείμενα μέσα στο ξενοδοχείο έπεσαν. Όλοι μοιάζουν να είναι καλά, αλλά (επικρατεί) πανικός».

Δημοσιογράφος του πρακτορείου που βρίσκεται στην πρωτεύουσα μετέδωσε πως ο σεισμός διήρκεσε περίπου είκοσι δευτερόλεπτα. Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε ορισμένες συνοικίες της πόλης και κόσμος βγήκε από γραφεία και σπίτια για να σπεύσει να αναζητήσει καταφύγιο σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Αρχικά, το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών έκανε λόγο για σεισμό 7,3 βαθμών, προτού αναθεωρήσει προς τα κάτω την εκτίμηση. Το εστιακό βάθος του ήταν 13 χιλιόμετρα και καταγράφηκε στις 13:03 (τοπική ώρα· 04:03 ώρα Ελλάδας).

Υπάρχει κίνδυνος να πλήξουν σεισμικά θαλάσσια κύματα ύψους τουλάχιστον τριών μέτρων τις ακτές των νησιών του Σολομώντα, της Παπούας Νέας Γουινέας και του Βανουάτου, κατά την εκτίμηση του PTWC.

Ειδήσεις σήμερα:

Συντάξεις: αύξηση 7,75% από την Πρωτοχρονιά του 2023

Παλαιόχωρα: επιχείρηση διάσωσης με ανέμους 7 μποφόρ

Ολυμπιακός και Βρσάλικο πήραν “διαζύγιο”