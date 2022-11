Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ολλανδία - Εκουαδόρ χωρίς νικητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισόπαλο έληξε το ντέρμπι του 1ου Ομίλου στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Το ντέρμπι κορυφής του 1ου ομίλου ανάμεσα στην Ολλανδία και τον Ισημερινό στο «Khalifa International Stadium» της Ντόχα δεν έβγαλε νικητή, με τις δύο ομάδες να μένουν στο ισόπαλο 1-1 που τους διατήρησε οδηγούς στην κούρσα της πρόκρισης, αλλά δεν έβγαλε ακόμη σε κανέναν απ’ τους δύο «εισιτήριο» για τους «16» απ’ την στιγμή που νίκησε κι ο Ισημερινός το Κατάρ.

Οι «οράνιε» προηγήθηκαν στο 6’ με τον Χάκπο, όμως ο Ισημερινός που ήταν πολύ καλύτερος συνολικά στο ματς πήρε τον βαθμό, χάρις στο νέο «χτύπημα» του Ένερ Βαλένσια στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Η πρόκριση για τα νοκ-άουτ θα κριθεί στην 3η αγωνιστική, όπου η Ολλανδία έχει (θεωρητικά) εύκολο έργο απέναντι στο Κατάρ που έχει ήδη αποκλειστεί και ο Ισημερινός θα παλέψει για δύο αποτελέσματα απέναντι στη Σενεγάλη.

Η Ολλανδία πήρε πολύ γρήγορα το προβάδισμα στον αγώνα, όταν στο 6ο λεπτό ένα λάθος γύρισμα του Καϊσέδο έδωσε την ευκαιρία στον Κλάασεν να κερδίσει τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και να τροφοδοτήσει τον Χάκπο. Ο φορ της Αϊντχόφεν έπιασε έναν αριστερό «κεραυνό» που δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Γκαλίντες, κάνοντας το 1-0 για τους «οράνιε».

Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ σε ισάριθμα ματς Μουντιάλ για τον 20χρονο άσο, ο οποίος μετράει φέτος 16 γκολ και 18 ασίστ με τις φανέλες της Εθνικής ομάδας της Ολλανδίας και της PSV.

Στο 13’ από σουτ του Βαλένσια μέσα από την περιοχή, η μπάλα σταμάτησε στο κεφάλι του Φαν Ντάικ, αν και είχε κατεύθυνση προς την εστία του Νόπερτ, ενώ στο 32’ ο Βαλένσια βρήκε χώρο και έκανε δυνατό δεξί σουτ, με τον Νόπερτ να πέφτει στη δεξιά γωνία του και να αποκρούει σε κόρνερ.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ισημερινός βρήκε... δίχτυα μετά από μακρινό σουτ του Βαλένσια και προβολή του Εστουπινιάν, όμως ο διαιτητής Γκορμπάλ, έπειτα από υπόδειξη του δεύτερου βοηθού Ετσιάλι, ακύρωσε το γκολ, διότι ο Πορόσο που ήταν εκτεθειμένος επηρέαζε τη φάση μπροστά από την εστία του Νόπερτ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ο Ισημερινός έφερε το ματς στα ίσα με τον μόνιμο σκόρερ του Ένερ Βαλένσια. Στο 49’ από πίεση των παικτών του Άλφαρο ψηλά και λάθος της ολλανδικής άμυνας, ο Εστουπινιάν βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε, ο Νόπερτ απέκρουσε και ο Βαλένσια από κοντά ισοφάρισε σε 1-1, σημειώνοντας (μετά τα δύο γκολ της πρεμιέρας με το Κατάρ) το 6ο σερί τέρμα του σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Οι Νοτιοαμερικανοί συνέχισαν να βγάζουν μεγαλύτερη επιθετικότητα από τους Ολλανδούς και στο 59’ «άγγιξαν» το 2-1, όταν το σουτ του Βαλένσια σταμάτησε στα πόδια του Φαν Ντάικ με τη μπάλα να φτάνει στον Πλάτα που εξαπέλυσε ένα τρομερό σε δύναμη, αριστερό σουτ, τραντάζοντας το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Νόπερτ.

Το 1-1 δεν άλλαξε ως το φινάλε του αγώνα με τον Ισημερινό να κρατάει με άνεση τον βαθμό της ισοπαλίας, αλλά να... ανησυχεί μετά τον τραυματισμό του Ένερ Βαλένσια στο γόνατο στο 90ό λεπτό.

Διαιτητής: Μουσταφά Γκορμπάλ (Αλγερία)

Κίτρινες: Μέντες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Λουίς Φαν Χάαλ): Νόπερτ, Ντάμφρις, Τίμπερ, Φαν Ντάικ, Άκε, Μπλιντ, Φρένκι ντε Γιονγκ, Κόπμαϊνερς (80’ Ντε Ρουν), Κλάασεν (69’ Μπερχούις), Μπέρχβαϊν (46’ Ντεπάι), Xάκπο (79’ Βέγκχορστ).

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Γκουστάβο Άλφαρο): Γκαλίντες, Πρεσιάδο, Χινκαπιέ, Πορόσο, Τόρες, Εστουπινιάν, Καϊσέδο, Μέντες, Πλάτα (90’ Ιμπάρα), Ένερ Βαλένσια (90’ λ.τρ. Κ. Ροντρίγκες), Εστράδα (74’ Σαρμιέντο).

*Ο Χέγκσον Μέντες του Ισημερινού με την κάρτα που αντίκρισε στο 57ο λεπτό συμπλήρωσε τις δύο και θα απουσιάσει από τον τελευταίο αγώνα του 1ου ομίλου με τη Σενεγάλη.





Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Έλεγχος της Οικονομικής Αστυνομίας σε όλες τις δομές

Ελένη Τοπαλούδη ονομάστηκε η κεντρική οδός στο Διδυμότειχο (εικόνες)

Παραίτηση του ΔΣ δομής ανάπηρων παιδιών μετά από αποκαλύψεις