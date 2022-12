Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Μέσι: Ο Ντιέγκο θα ήταν χαρούμενος για μένα

Ο Μέσι στον χθεσινό αγώνα της Αργεντινής ξεπέρασε το ίνδαλμά του, μιλώντας γι’αυτόν.

«Ο Ντιέγκο θα ήταν πολύ χαρούμενος για εμένα», δήλωσε ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εχθές (30/11) έγινε ο Αργεντινός με τις περισσότερες συμμετοχές σε Μουντιάλ (22), προσπερνώντας το ίνδαλμα του, Ντιέγκο Μαραντόνα, λίγο μετά την νίκη επί της Πολωνίας με 2-0 και την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ 2022, όπου θ' αντιμετωπίσει την Αυστραλία.

«Το έμαθα πρόσφατα, δεν το ήξερα. Είναι χαρά που μπορώ να συνεχίσω να πετυχαίνω τέτοιου είδους ρεκόρ. Νομίζω ότι ο Ντιέγκο, θα ήταν πολύ χαρούμενος για εμένα, γιατί πάντα μου έδειχνε πολλή στοργή. Ήταν πάντα χαρούμενος, όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά για εμένα», επεσήμανε ο «ψύλλος» και πρόσθεσε: «Πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο, που ήταν να προκριθούμε ως πρώτοι στον όμιλο. Ήμουν πραγματικά απογοητευμένος που έχασα το πέναλτι, γιατί ήξερα ότι ένα γκολ μπορεί να αλλάξει όλο το ματς, ότι σε κάνει να παίζεις με διαφορετικό τρόπο. Αλλά πιστεύω, ότι από το πέναλτι που έχασα, η ομάδα βγήκε πιο δυνατή. Όλοι από τον πάγκο με επευφημούσαν και νομίζω ότι κάναμε ένα υπέροχο παιχνίδι. Μετά το πρώτο γκολ, όλα πήγαν θέλαμε. Αρχίσαμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλά και αυτό που προσπαθούσαμε κάνουμε από την αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά δεν είχαμε καταφέρει να το πετύχουμε για διάφορους λόγους. Αλλά το να το καταφέρουμε σήμερα (σ.σ. εχθές), μας δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον».

Όσον αφορά, στην αναμέτρηση με την Αυστραλία για τους «16» της διοργάνωσης, ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν, τόνισε: «Ξέρουμε ότι τώρα, όλα είναι πολύ δύσκολα. Όποιος κι εάν είναι ο αντίπαλος, θα είναι περίπλοκο. Είδαμε πρόσφατα και μάλιστα σε βάρος μας, ότι οποιοσδήποτε αντίπαλος μπορεί να παίξει έναν καλό αγώνα εναντίον σου και να σε νικήσει».

