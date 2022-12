Πολιτισμός

“Παντελής Καρασεβδάς-Τρεις ζωές”: η συγκλονιστική ιστορία ενός “άγνωστου στρατιώτη” (εικόνες)

Ο βίος ενός σπουδαίου Έλληνα, που πέθανε πάμπτωχος και φορώντας ένα βραχιόλι με τις σφαίρες που είχαν λαβώσει το κορμί τους στις μάχες, ξετυλίγεται στο βιβλίο των Κωστή Τσιακανίκα και Νίκου Χούτα.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων το ιστορικό αφιέρωμα «Παντελής Καρασεβδάς-Τρεις ζωές» του δημοσιογράφου Κωστή Τσιακανίκα και του ιστορικού Νίκου Χούτα.

H συγκλονιστική ιστορία του «άγνωστου στρατιώτη» Παντελή Καρασεβδά που έφτασε στον βαθμό του Υποστρατήγου κερδίζοντας κάθε «γαλόνι» επ'ανδραγαθία!

Oλυμπιονίκης, στρατιωτικός, πολιτικός, φιλελεύθερος Βενιζελικός, οραματιστής και αντιστασιακός, Πρόεδρος του Πανελληνίου, Πρόεδρος του Παναθηναϊκού και μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, έφυγε φτωχός από την ζωή φορώντας ένα βραχιόλι από σφαίρες που είχαν τρυπήσει το κορμί του στις δεκάδες μάχες που συμμετείχε, αλλά που δεν κατάφεραν ποτέ να θρυμματίσουν το ακλόνητο πάθος του για ελευθερία και δημοκρατία...

Η οικογένεια Καρασεβδά καταγόταν από το Σούλι της Ηπείρου. Το όνομά του ίσως «προδίδει» και την ιστορία της οικογένειας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. «Καρασεβδάς» στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «μαύρος καημός» και η οικογένεια των Σουλιωτών έδωσε πολλές μάχες επιβίωσης στα χρόνια της υποδούλωσης. Το Καρασεβδέικο ήταν κλάδος της οικογένειας Καραπάνου, που εκδιώχθηκε από τον Αλή πασά και αναγκάστηκε να εγκατασταθεί πιο νότια από το Σούλι, στην περιοχή του Ακαρνανικού Ξηρόμερου.

Ο παππούς του Παντελή, Γιάννης Καρασεβδάς, πολέμησε στην πολιορκία του Μεσολογγίου και έζησε τις ηρωικές στιγμές της Εξόδου. Οι ιστορικές πηγές δεν έχουν πολλά να εισφέρουν για τη δική του ζωή. Όμως, είναι βέβαιο ότι εμπότισε τα παιδιά του με ελληνική συνείδηση και υψηλά ιδανικά.

Ο Παντελής Καρασεβδάς δεν δίστασε ποτέ, ούτε στιγμή, να βάζει την Ελλάδα πιο ψηλά από την ίδια του τη ζωή.

Την έκδοση τιμούν με κείμενά τους οι: Προκόπης Παυλόπουλος (Ακαδημαϊκός, τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας), Ευάγγελος Αποστολάκης (Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας), Πύρρος Δήμας (Ολυμπιονίκης), Κωνσταντίνος Φίλης (Διεθνολόγος) και Πάνος Σόμπολος (Πρόεδρος Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιο-γράφων). Επίσης, ο Πανεπιστημιακός και συγγραφέας Σπύρος Τζόκας παρουσιάζει το ιστορικό πλαίσιο της εποχής του Καρασεβδά.

Η έκδοση 318 σελίδων περιλαμβάνει σπάνιο φωτογραφικό υλικό και παράρτημα με ιστορικά ένθετα (κείμενα και μαρτυρίες).

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

Με γκρα τίμησε την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες…

Το μετάλλιο του Καρασεβδά στη σκοποβολή (ασημένιο ήταν τότε το... χρυσό και ένα δάφνινο στεφάνι το έπαθλο) και τα πέντε ακόμα μετάλλια που κέρδισαν άλλοι συναθλητές του ήταν η πλούσια συγκομιδή για τον Πανελλήνιο, που βαφτίστηκε επάξια τότε «Σύλλογος των Ολυμπιονικών». Τότε, ο μεγάλος καλλιτέχνης της εποχής και μετέπειτα μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού, ο γλύπτης Γεώργιος Βρούτος, είχε φιλοτεχνήσει ένα πανέμορφο αγαλματίδιο που χαρίστηκε ως δώρο στον Αγαλματίδιο του Γεωργίου Βρούτου που χαρίστηκε ως δώρο στον νεαρό Ολυμπιονίκη .Διάσημα έργα που σμίλεψε ο Βρούτος είναι οι ανδριάντες του Κοραή μπροστά στο Πανεπιστήμιο και του Κωνσταντίνου Ζάππα μπροστά στο Ζάππειο Μέγαρο.

Ο Καρασεβδάς «ευεργέτης» του Παναθηναϊκού…

Η συμβολή του αεικίνητου Καρασεβδά στην εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμού του Μεσοπολέμου δεν περιορίζεται μόνο στον Σύλλογό του,τον Πανελλήνιο, αλλά εκτείνεται και σε άλλα σωματεία. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Δ’ Εθνοσυνέλευσης πέτυχε να εγκριθεί από τον Δήμο Αθηναίων η παραχώρηση του αγρού «Περιβόλα» στον Παναθηναϊκό.116 Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 165/1924 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τις ενέργειες του Καρασεβδά απέκτησε ο Παναθηναϊκός το μοναδικό εκείνη την εποχή στην ελληνική πρωτεύουσα γήπεδο επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, τη «Λεωφόρο», όπως έχει επικρατήσει να αναφέρεται από τους φιλάθλους, αν και από το 1981 έχει την επίσημη ονομασία «Απόστολος Νικολαΐδης». Ως ένδειξη βαθιάς ευγνωμοσύνης και εκτίμησης, η ηγετική ομάδα του «Τριφυλλιού» -Καλαφάτης, Νικολαΐδης, Παπάζογλου, Πανουργιάς- εξέλεξε τον Καρασεβδά δύο φορές πρόεδρο του Παναθηναϊκού (1924-1926, 1928-1930). Στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής του θητείας, ο Σύλλογος έλαβε την οριστική του ονομασία Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος (ΠΑΟ), ενώ κατά τη δεύτερη είχε πολλές αγωνιστικές επιτυχίες.

Στην Μικρασιατική Εκστρατεία…

“…Kατά την αποχώρηση από την Μικρασιατική Καταστροφή, επιβαίνων σε Αγγλικό πλοίο χαστούκισε τον Άγγλο ναύαρχο κυβερνήτη του πλοίου, και τον υποχρέωσε να κατεβάσει από το πλοίο σκάλες για να περισυλλέξει τους ημιθανείς, αιμόφυρτους, καταδιωκόμενους Έλληνες, που κολυμπούσαν για να γλιτώσουν από τις σφαγές των Τούρκων και βέβαιο θάνατο από πνιγμό.”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ:

O δημοσιογράφος K. Δ. Τσιακανίκας γεννήθηκε στο Αγρίνιο. Σπούδασε Παιδαγωγικά και Ειδική Αγωγή στο Μαράσλειο ενώ ταυτόχρονα φοιτούσε στο «Εργαστήρι Δημοσιογραφίας». Παρακολούθησε σεμινάρια Οικονομίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο ΕΑΠ. Από το 1985 έως το 1990 εργάστηκε σε εφημερίδες (Δημοκρατικός Λόγος, Έθνος της Κυριακής), σε περιοδικά (Αθηνόραμα,Εικόνες, Αγροτική Οικονομία) και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Jeronimo Groovy, Super fm, Ant1 fm). Aσχολήθηκε παράλληλα με την επιμέλεια εκδόσεων και την παραγωγή τηλεοπτικών ντοκυμαντέρ. Από το 1990 εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΑΝΤ1, ΑLTER, ΣΚΑΙ και STAR. Είναι Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων Δημοσιογράφων και από το 2018 διευθύνει τον ενημερωτικό τομέα του ANT1. To 2018 βραβεύτηκε από το International Art Society και το 2019 από το Ίδρυμα Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Βασ. Μπότση. Από τις εκδόσεις Ινφογνώμων κυκλοφορούν και τα πρώτα του διηγήματα, με τίτλο «Ορθάνοιχτοι Λογαριασμοί».

Ο Νίκος Χούτας είναι διδάκτορας νεότερης ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου και εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως κοινωνικός επιστήμονας. Έχει εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είχε την ευθύνη του έργου της αρχειοθέτησης και ψηφιοποίησης τμήματος του ιστορικού αρχείου του ΠανελληνίουΓ.Σ. ενώ υπήρξε και μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου. Σήμερα συνεργάζεται με το Κοινωφελές Ίδρυμα Δημητρίου & Λιλής Σταυροπούλου και με το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες». Από το 2014 είναι δημοτικός σύμβουλος Αμφιλοχίας. Οι επιστημονικές του εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Το 2003, απέσπασε το Βραβείο Lancillotto e Nausica στο διαγωνισμό νέων ερευνητών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιστορικών του Αθλητισμού (C.E.S.H). Το 2011 εκδόθηκε το πρώτο του βιβλίο «Ο Βουλευτής Βάλτου Χαρίλαος Τρικούπης» και το 2016 εκδόθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, σε συνεργασία με τον Πέτρο Συναδινό, η μονογραφία τους «Ολυμπιακοί Αγώνες “Αθήνα 2004”. Αποτίμηση των επιπτώσεων των Αγώνων στην κοινωνία και την οικονομία μέσω κριτικής προσέγγισης: Αλήθειες και Μύθοι».

