“5Χ5”: Εορταστικά επεισόδια με παιδιά (εικόνες)

Για μια εβδομάδα ο Μάρκος Σεφερλής βρίσκεται στο πλατό με αγόρια και κορίτσια που θα μας φτιάξουν την διάθεση με τις “μάχες” τους.

Από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, το «5Χ5» με τον Μάρκο Σεφερλή φοράει τα γιορτινά του καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1.

Το πλατό του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού γεμίζει παιδικά γέλια από μικρούς φίλους που παίζουν για καλό σκοπό, στηρίζοντας το «Χαμόγελο του παιδιού»!

Οι μικροί παίκτες του «5Χ5» παίζουν για τα παιδιά, με πολύ χιούμορ και ανεβασμένη διάθεση, για να κάνουν ακόμα πιο γιορτινή τη φετινή χριστουγεννιάτικη εβδομάδα!

Τη Δευτέρα 19/12 έρχονται Μικροί Μουσικοί και Μικροί Χορευτές από την Κρήτη για να ξεσηκώσουν το πλατό.

Την Τρίτη 20/12, στο «5Χ5» θα δούμε τους Μικρούς Μπαλαδόρους αλλά και μια μικρή fan του ποδοσφαίρου κόντρα σε 5 Μικρές Μπαλαρίνες.

Την Τετάρτη 21/12, 5 Φιλαράκια και 5 Γειτονάκια θα μας ταξιδέψουν σε παιχνίδια από το παρελθόν.

Την Πέμπτη 22/12, η μια πλευρά του πλατό μετατρέπεται σε πίστα cart και η άλλη σε κουζίνα, καθώς 5 Μικροί Οδηγοί πατάνε το γκάζι απέναντι σε 5 Μικρούς Σεφ.

Την Παρασκευή 23/12, προπαραμονή Χριστουγέννων, την τιμητική του έχει ο αθλητισμός και ο χορός… 5 Μικροί Kick-boxers φοράνε τις στολές τους και μονομαχούν με 5 Μικρές Χορεύτριες λάτιν.

Όλα τα παιδιά, παίζουν για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό!

Μέσα από απολαυστικές συζητήσεις των μικρών παικτών μας με τον Μάρκο, μαθαίνουμε τι δώρο θέλουν από τον Άγιο Βασίλη, αλλά και τα μυστικά των αθλημάτων και των χόμπι τους.

Όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος και σίγουρα αυτή η εορταστική εβδομάδα θα είναι για όλους μας, ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δώρο!

«5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή: Εορταστικά επεισόδια από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου, στις 17:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager / Αρχισυντάκτρια: Αντιγόνη Λουκανίδη

Σκηνοθέτης: Κώστας Υφαντής

Β’ Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

