Ιεράπετρα: ξύπνησε και βρήκε νεκρή την συγκάτοικό της

Φως στα αίτια του ξαφνικού θανάτου της νεαρής γυναίκας αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Θεατής μιας μακάβριας εικόνας έγινε μία γυναίκα στην Κρήτη, το πρωί της Δευτέρας.

Η νεαρή γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες μόλις σηκώθηκε από το κρεβάτι πήγε να ξυπνήσει την 35χρονη συγκάτοικο της και διαπίστωσε ότι εκείνη είχε αφήσει ήδη την τελευταία της πνοή.

Πρόκειται για δύο γυναίκες από την Βουλγαρία οι οποίες εργάζονταν ως εργάτριες γης στο Μακρύ Γιαλό Ιεράπετρας με την νεαρή γυναίκα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το θέαμα που αντίκρισε.

Η σορός της 35χρονης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας όπου η νεκροψία/νεκροτομή αναμένεται να διαλευκάνει τα αίτια θανάτου.

