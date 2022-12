Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: η Αργεντινή υποδέχεται τους πρωταθλητές κόσμου (βίντεο)

Στην Αργεντινή, έφτασε η "Αλμπισελέστε" μαζί με το πολυπόθητο τρόπαιο της κατάκτησης του Μουντιάλ στο Κατάρ το 2022.

Θριαμβευτές επέστρεψαν στην Αργεντινή, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές στο ποδόσφαιρο, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022 που διοργανώθηκε στο Κατάρ και έκανε ένα ολόκληρο έθνος να... σείεται μετά από 36χρόνια.

Η πρωτεύουσα, το Μπουένος Άιρες έχει "πάρει φωτιά" τις τελευταίες ώρες με χιλιάδες κόσμου να ξεχύνεται στους δρόμους και να πανηγυρίζει ξέφρενα το πολυπόθητο τρόπαιο.

Το πρωί της Τρίτης, το αεροσκάφος που μετέφερε την Αλμπισελέστε... σπίτι, προσγειώθηκε στο Μπουένος Άιρες και εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί της Αργεντινής, έχουν κατακλύσει τους δρόμους για να πανηγυρίσουν.

Ο Μέσι, κατέβηκε από το αεροσκάφος και... μαζί με τους υπόλοιπους πρωταθλητές κόσμου, αλλά και το πολυπόθητο τρόπαιο, έδωσαν το έναυσμα για να συνεχιστεί το "ξέφρενο πάρτι" που έχει στηθεί στους δρόμους της Αργεντινής.

Η ομάδα του Μέσι αποχώρησε από το αεροδρόμιο και το πούλμαν που τους μετέφερε, κατευθύνθηκε με χαμηλές ταχύτητες προς το κέντρο του Μπουένος Άιρες με χιλιάδες οπαδούς να βρίσκονται δεξιά και αριστερά, του δρόμου για να αποθεώσουν τους θριαμβευτές.

Πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί από νωρίς και στην κεντρική πλατεία του Μπουένος Άιρες με τον εντυπωσιακό οβελισκό με τα πυροτεχνήματα να δίνουν διαφορετικό χρώμα στους πανηγυρισμούς. Ένας οπαδός μάλιστα για να δει καλύτερα τους ποδοσφαιριστές της Αλμπισελέστε που κάθονταν στην οροφή του ανοιχτού πούλμαν, δε δίστασε να σκαρφαλώσει σε κολόνα φωτισμού.

