Κούγιας για Πισπιρίγκου: 8 ιατροδικαστές κατέθεσαν ότι τα παιδιά δεν δολοφονήθηκαν (βίντεο)

Ο ποινικολόγος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, έκανε λόγο για ανατροπές στα αίτια θανάτου των τριών κοριτσιών και επιτέθηκε στον Γρηγόρη Λέων και τους κ. Καρακούκη και Καλόγρηα με βαρείς χαρακτηρισμούς.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου, που παραμένει προφυλακισμένη και κατηγορείται για τους θανάτους των τριών μικρών κοριτσιών της.

«Υπήρχαν ιατροδικαστικές εκθέσεις κορυφαίων ιατροδικαστών που είχαν εξετάσει τους θανάτους των παιδιών και είχαν αποφανθεί ότι οφείλονταν σε παθολογικά αίτια. Οι γονείς των παιδιών είχαν κάνει μήνυση στους γιατρούς των Πατρών για θάνατο του ενός παιδιού και η έρευνα απέκλεισε το ιατρικό λάθος, αποδίδοντας όλους τους θανάτους σε παθολογικά αίτια», είπε ο ποινικολόγος.

Ο Αλέξης Κούγιας υποστήριξε πως ο Γρηγόρης Λέων, στον οποίο επιτέθηκε λέγοντας πως λειτούργησε ως «μυαλοπώλης», ο οποίος «χωρίς να εξετάσει ούτε μία από τις σορούς»αποφαινόταν πως μόνο εκείνος κάτεχε την αλήθεια, προκαλώντας – σύμφωνα με τον δικηγόρο – πλήγμα στην εξέταση της υπόθεσης, μέσω των συχνών εμφανίσεων του στα ΜΜΕ.

Τα βέλη του στράφηκαν και προς τον Υπ. Δικαιοσύνης, ο οποίος, όπως είπε «αποδεχόμενος όσα έλεγε ο περιφερόμενος ιατροδικαστής τιμώρησε τις δύο ιατροδικαστές, διέταξε έρευνα και ζήτησε να οριστούν πραγματογνώμονες από περιοχές άσχετες με την Πάτρα. Αυτοδιορίστηκε ο κ. Καρακούκης και όρισε και τον κ. Καλόγρηα και χωρίς να δώσουν τον όρκο του πραγματογνώμονα άρχισαν μια έρευνα».

Συνεχίζοντας ο κ. Κούγιας υποστήριξε ότι «έγιναν τεράστια λάθη. Επειδή δεν έχουν παθολογοανατομικές γνώσεις βρήκαν έναν φίλο τους παθολογοανατόμο στο ΚΑΤ που έκανε μια γνωμάτευση . Δεν έχουν οριστεί ως πραγματογνώμονες, αλλά κάνουν ιατροδικαστιική γνωμοδότηση, ο δε γιατρός κάνει γνωμοδότηση μέσω φωτογραφιών και χωρίς να έχει εξετάσει κάποια από τις σορούς».

Δηλώνοντας βέβαιος για την αθωότητα της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο κ Κούγιας είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ότι «8 τακτικοί ιατροδικαστές ήδη έχουν καταθέσει στην κ. Ανακρίτρια, έχουμε ζητήσει να καταθέσουν άλλοι τρεις. Λένε ότι ο θάνατος είναι από παθολογικά αίτια και δικαιολογούν το πως»

«Έχουμε ανατροπή που έχει γίνει στην κ. Ανακρίτρια. Μέχρι τώρα φοβούνταν να μιλήσουν οι 8 ιατροδικαστάς, καθώς θα έλεγαν κάτι αντίθετο από όσα λέγονταν στις τηλεοπτικές εκπομπές.

