Κοινωνία

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στην Ευελπίδων για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατηγορούμενη έχει λάβει ήδη δύο προθεσμίες και δεν αποκλείεται να ζητηθεί και νέα προθεσμία, καθώς ο συνήγορός της κατέθεσε νέο αίτημα εξέτασης μαρτύρων

Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε εκ νέου την Τετάρτη η Ρούλα Πισπιρίγκου, που παραμένει προφυλακισμένη και κατηγορείται για τους θανάτους των τριών μικρών κοριτσιών της.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου πέρασε την είσοδο της Ευελπίδων το πρωί, προκειμένου να απολογηθεί για τους θανάτους των δύο μικρότερων παιδιών, της Μαλένας και της Ίριδας

Σε αντίθεση με προηγούμενες εμφανίσεις της ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, με φόρμες και απεριποίητη εμφάνιση, αυτην την φορά η Ρούλα Πισπιρίγκου ειναι καλοντυμένη και προσεγμένη.

Η κατηγορούμενη για τις τρεις παιδοκτονίες έχει λάβει ήδη δύο προθεσμίες και θα ζητηθεί να της δοθεί και νέα διορία για να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός της κατέθεσε χθες νέο αίτημα για εξέταση μαρτύρων.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Αλέξης Κούγιας υπερασπίστηκε την αθωότητα της κατηγορουμένης, λέγοντας ότι 8 ιατροδικαστές έχουν καταθέσει πως οι θάνατοι των τριών κοριτσιών οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Σε δηλώσεις που έκανε ο Αλέξης Κούγιας στην Ευελπίδων, ανακοίνωσε ότι «από αύριο το γραφείο μας ετοιμάζει αγωγές αποζημιώσεων κατά ιατροδικαστών, ιατρών και παρουσιαστών εκπομπών. Θα ζητήσει από κάθε εκπομπή 1 εκατομμύριο ευρώ, γιατί καταστράφηκε η ζωή της και γιατί στράφηκε εναντίον της και ο σύζυγος της, ο οποίος κακώς δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής»

Ειδήσεις σήμερα:

“Market pass”: Διαφορετικές πληρωμές για άυλη κάρτα και λογαριασμό

Διάστημα - Vega C: Καταστροφική εκτόξευση του πυραύλου

Επίδομα θέρμανσης: παράταση για τις αιτήσεις