Ηράκλειο: 26χρονη έγκυος χτύπησε με ρόπαλο τον σύντροφο της

Αρχικά η 26χρονη υποστήριξε ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού, αλλά όπως αποκαλύφθηκε αυτή ήταν ο θύτης και οι αστυνομικοί την συνέλαβαν.

Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ερευνά η αστυνομία, με «πρωταγωνιστές» μια 26χρονη έγκυο και τον 29χρονο σύντροφό της, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 26χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού τα ξημερώματα της Πέμπτης 22 Δεκεμβρίου, και μετεφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όμως σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε ο 29χρονος σύντροφό της στην αστυνομία ήταν εκείνος το θύμα του ξυλοδαρμού, καθώς όπως υποστήριξε η 26χρονη τον χτύπησε με ρόπαλο σε όλο το σώμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το σπίτι τους και στη συνέχεια η 26χρονη λόγω εγκυμοσύνης ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο νοσοκομείο μετεφέρθηκε και ο 29χρονος για τις πρώτες βοήθειες. Αφού βγήκε από το νοσοκομείο η 26χρονη, η αστυνομία της πέρασε χειροπέδες.

Πηγή: neakriti.gr

