Πόλεμος στην Ουκρανία-Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι για διαπραγματεύσεις

Οι διαπραγματύσεις εξαρτώνται από εκείνους, τόνισε πάντως ο Ρώσος Πρόεδρος.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά το Κίεβο και οι δυτικοί υποστηρικτές του αρνήθηκαν να εμπλακούν στις συνομιλίες.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που έγινε στις 24 Φεβρουαρίου προκάλεσε την πιο θανατηφόρα πολεμική διαμάχη στην Ευρώπη από την Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Μόσχας και της Δύσης, από την πυραυλική κρίση της Κούβας το 1962.

Μέχρι τώρα, υπάρχει μόλις ένα ελάχιστο ίχνος για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι θα πολεμήσει μέχρι την επίτευξη όλων των αντικειμενικών σκοπών του, ενώ το Κίεβο ανακοινώνει ότι δεν θα ησυχάσει, μέχρι ο κάθε Ρώσος στρατιώτης εκδιωχθεί από όλες τις περιοχές του, συμπεριλαμβανομένης και της Κριμαίας, την οποία, η Ρωσία κατέλαβε το 2014.

“Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με οποιονδήποτε εμπλέκεται σχετικά με αποδεκτές λύσεις, αλλά εξαρτάται από εκείνους. Δεν είμαστε αυτοί που αρνούνται να διαπραγματευτούν. Αυτοί αρνούνται”, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Rossiya 1, στη διάρκεια μιας συνέντευξης του, η οποία μεταδόθηκε σήμερα.

Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία δρα στη “σωστή κατεύθυνση” στην Ουκρανία, επειδή η Δύση, καθοδηγούμενη από τις ΗΠΑ προσπαθεί να διαμελίσει τη Ρωσία.

“Πιστεύω ότι ενεργούμε στη σωστή κατεύθυνση, υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντά μας, τα συμφέροντα των πολιτών μας, τον λαό μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή πλην της προστασίας των πολιτών μας”, δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν.

