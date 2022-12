Οικονομία

Μισθοί: Έρχονται τρεις παρεμβάσεις από το 2023

Με το βλέμμα στραμμένο στις αυξήσεις μισθών σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το νέο έτος βρίσκεται η Κυβέρνηση, με ένα πακέτο τριών παρεμβάσεων.



Του Νίκου Ρογκάκου

Πακέτο τριών παρεμβάσεων, για τη βελτίωση των αμοιβών όλων των εργαζομένων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, δρομολογεί η κυβέρνηση, από το 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δρομολογούνται οριζόντιες παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν το σύνολο των μισθωτών της χώρας.

Ήδη, από τις αρχές του φθινοπώρου, ο κ. Μητσοτάκης έχει εξαγγείλει νέα τρίτη κατά σειρά επί κυβερνήσεώς του? αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα

Βασικό σενάριο: +5,5% - Θα φθάσει 752 ευρώ/μήνα (713 ευρώ σήμερα)

Μελετάται: +7%-9% - Θα φθάσει: 755 ευρώ - 777 ευρώ

Η αύξηση θα ισχύσει από 1η Μαΐου 2023

Πέρα από την ήδη εξαγγελθείσα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Μάιο του 2023, η κυβέρνηση εξετάζει το ξεπάγωμα των τριετιών για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ξεπάγωμα τριετιών

Όσοι είχαν κατοχυρώσει την τριετία το 2012

Από το 2019 ξεπάγωσαν οι τριετίες

Θα ξεπαγώσουν για όλους οι τριετίες από το 2023

Εάν μειωθεί η ανεργία κάτω από το 10%

Η τρίτη παρέμβαση αφορά το δημόσιο, αφού από την 1η Ιανουαρίου του 2024, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του ίδιου του πρωθυπουργού.

Δημόσιο: αναμόρφωση ενιαίου μισθολογίου

Από 1η Ιανουαρίου του 2024 θα τεθεί σε εφαρμογή αναμορφωμένο ενιαίο μισθολόγιο

Για 600.000 πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους

Με βάση τον προϋπολογισμό μεσοσταθμική αύξηση 3,5%

Ψηφίστηκε σύστημα μισθολογικών κινήτρων επίτευξης στόχων στο δημόσιο

Αναμόρφωση το 2023 ειδικού μισθολογίου ιατρών του ΕΣΥ

Εφαρμογή μισθολογικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

