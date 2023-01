Υγεία - Περιβάλλον

Μικρόβιο της λεγεωνέλλας - Ζάκυνθος: “Συναγερμός” στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στις υγειονομικές Αρχές του νησιού μετά τον εντοπισμό του μικροβίου στο νερό του νοσοκομείου.

Mετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στο νερό του νοσοκομείου Ζακύνθου, βρεθηκε ένα βακτήριο, που σε περιπτώσεις υψηλής συγκέντρωσης μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για την υγεία.

Δείτε παρακάτω την ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του ιδρύματος για τα μέτρα που έχει λάβει:

“Με αφορμή τα όσα αναφέρθηκαν, σχετικά με το θέμα ύπαρξης του βακτηρίου της λεγεωνέλλας στο δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου, ενημερώνουμε την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, ότι μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας ΑΜΕΣΑ η Διοίκηση του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, κ. Καρβέλη, τον Καθηγητή Υγιεινής του Τμ. Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Βανταράκη, την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου, τον υγιεινολόγο κ. Λευτάκη, Προϊστάμενο Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, τον χημικό μηχανικό εξειδικευμένο στην επεξεργασία ύδατος νοσηλευτικών μονάδων της ιδιωτικής εταιρείας OSMO, τους τεχνικούς του Νοσοκομείου και της ιδιωτικής εταιρείας συντήρησης του Νοσοκομείου, προέβη στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά πρωτόκολλα που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει διαγνωστεί καμία περίπτωση ασθενή ή εργαζόμενου με λεγεωνέλλα.

Οι σημερινές συνθήκες υπερχλωρίωσης του νερού, με βάση τα αποτελέσματα των καθημερινών μετρήσεων που γίνονται, δεν δημιουργούν συνθήκες επιβλαβείς για την μυγεία των ασθενών και των εργαζομένων και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το βακτήριο της λεγεωνέλλας.

Τέλος, η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει προγραμματίσει την οριστική επίλυση του προβλήματος με την εφαρμογή σύγχρονης μεθόδου μόνιμης χλωρίωσης του ύδατος, πέραν της ήδη υπάρχουσας, λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού με το οποίο υδρεύεται το Νοσοκομείο από το Δήμο”.

Πηγή: imerazante.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Νεκρό μωρό στη Βέροια: λύγισε ο παππούς της 29χρονης - πάω να του ανάψω το κερί του... (βίντεο)

Βίνιτσα: Μπούκαρε στην εκκλησία και μαχαίρωσε τον ιερέα (εικόνες)