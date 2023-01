Αθλητικά

United Cup: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς έστειλαν την Ελλάδα στους “4”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κορυφαίο δίδυμο του ελληνικού τένις επικράτησε στον καταληκτικό αγώνα του τελικού του Περθ.



Ελλάδα και Κροατία εξάντλησαν τα περιθώρια, στον τελικό του United Cup στο Περθ, διεκδίκησαν στον τελευταίο αγώνα, δηλαδή στο διπλό μικτό, την πρόκριση στα ημιτελικά του Σίδνεϊ, με τη Μαρία Σάκκαρη και τον Στέφανο Τσιτσιπά να είναι αυτοί που χαμογέλασαν τελευταίοι!

Το κορυφαίο δίδυμο του ελληνικού τένις επικράτησε με 7-6(6), 6-4 των Πέτρα Μάρτιτς και Μπόρνα Γκόγιο στον καταληκτικό αγώνα του τελικού του Περθ και η Ελλάδα προκρίθηκε, με 3-2 έναντι της Κροατίας στην τετράδα του United Cup, στο Σίδνεϊ.

Αντίπαλος της Ελλάδας στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας θα είναι το διήμερο 6-7 Ιανουαρίου, η Ιταλία του Ματέο Μπερετίνι, που πέρασε στα ημιτελικά ως καλύτερη φιναλίστ, αφήνοντας εκτός την Κροατία. Το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών του United Cup, στο Σίδνεϊ, είναι Πολωνία-ΗΠΑ.

Team Greece strike first, winning the opening set in a tiebreak#UnitedCup pic.twitter.com/0O2mcteqvV — United Cup (@UnitedCupTennis) January 4, 2023

Αν και στον πρώτο αγώνα του τελικού του Περθ ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κροατία σήμερα (4/1), η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ηττήθηκε από την Ντόνα Βέκιτς με 6-2, 6-0, εν συνεχεία ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να ισοφαρίσει σε 1-1. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 6-0, 6-7, 7-5 του Μπόρνα Τσόριτς.

Ακολούθησε η νίκη της Σάκκαρη, επί της Πέτρα Πάρτιτς με 6-3, 6-3, για να προηγηθεί η Ελλάδα με 2-1. Η Κροατία όμως ισοφάρισε σε 2-2, όταν ο 18χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης ηττήθηκε με 6-4, 6-2 από τον Νο144 στην παγκόσμια κατάταξη Μπόρνα Γκόγιο. Οι Σάκκαρη και Τσιτσιπάς... μίλησαν όμως στο τέλος, με τη νίκη τους στο διπλό μικτό και η ελληνική αποστολή ταξιδεύει για... Σίδνεϊ.

Ειδήσεις σήμερα:

Γρεβενά: Χάλασε το ασθενοφόρο που μετέφερε 6χρονο με ανακοπή καρδιάς

Όλυμπος: Περιπέτεια για ζευγάρι ορειβατών στα 2700 μέτρα

Ντράφι: Βίντεο - ντοκουμέντο από την απόπειρα διάρρηξης σε σπίτι