Κύπελλο Ελλάδας: “Έκλεισε” ραντεβού με τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός

Με εννιά αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το προ τριημέρου παιχνίδι με την ΑΕΚ και με καλή εμφάνιση ανά διαστήματα, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Βόλο (και) στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο»

Με εννιά αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το προ τριημέρου παιχνίδι με την ΑΕΚ και με καλή εμφάνιση ανά διαστήματα, ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Βόλο (και) στο «Πανθεσσαλικό Στάδιο» με 2-0 και με συνολικό σκορ 5-0, προκρίθηκε άνετα στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου τον περιμένει πλέον ο ΠΑΟΚ. Ο Τσέριν και ο Σπόραρ σημείωσαν τα γκολ της νίκης για τους περσινούς Κυπελλούχους, οι οποίοι αφοσιώνονται πλέον στον πολύ σημαντικό αγώνα της Κυριακής (15/1) με τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες».

Οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και στο 11’ είχαν την πρώτη τελική τους, όταν η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Βέρμπιτς πέρασε λίγο άουτ.

Στο 16’ από πολύ ωραία κίνηση και γύρισμα του Βαγιαννίδη, ξανά ο Βέρμπιτς πλάσαρε με τη μία, αλλά η προσπάθεια του Σλοβένου μεσοεπιθετικού πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι πολύ πιο επιθετικός και στο 27’ από τη σέντρα του Σάντσες απ’ τα δεξιά, ο Τσέριν άφησε τη μπάλα να περάσει και ο Πούχατς με τη σούταρε με τη μία, αλλά η μπάλα έφυγε στην εξωτερική πλευρά της εστίας του Κλέιμαν.

Η πίεση των «πράσινων» επιβραβεύτηκε στο 40’ με τον Τσέριν να σκοράρει για άλλη μία φορά απέναντι στο Βόλο. Από μπαλιά στην πλάτη της άμυνας της θεσσαλικής ομάδας και κακή συνεννόηση του Κλέιμαν με τους στόπερ του, ο Ιωαννίδης μπήκε «σφήνα» πέρασε τον γκολκίπερ και γύρισε την μπάλα προς τον Σλοβένο χαφ ο οποίος έκανε το 1-0.

Στο 42’ οι Βέρμπιτς και Πούχατς έκαναν λάθος, ο Τάχατος μπήκε στην πορεία της μπάλας, ο Πολωνός μπακ τον ανέτρεψε κι ο Αγγελάκης έδειξε πέναλτι. Μετά από έλεγχο του VAR ωστόσο, φάνηκε πως η ανατροπή του Τάχατου από τον Πούχατς έγινε εκτός περιοχής και δόθηκε φάουλ, το οποίο εκτέλεσε άουτ ο Τσιρίνος στο 44’.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός είχε μία κεφαλιά του Ιωαννίδη που έφυγε άουτ στο 47’, ενώ στο 58’ ο Κότνικ πρόλαβε τη σέντρα-σουτ του Βαγιαννίδη κι έδιωξε σε κόρνερ. Η είσοδος του Μπερνάρ ομόρφυνε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, με τον Βραζιλιάνο να μοιράζει τρεις τελικές πάσες μέσα σε ένα δεκάλεπτο.

Στο 69’ από ασίστ του Μπερνάρ, ο Σπόραρ έφυγε πλάγια και πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, ενώ στο 80’ από κόρνερ του Μπερνάρ και γυριστή κεφαλιά του Φακούντο Σάντσες, ο Σλοβένος στράικερ με κοντινή προβολή έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό.

Διαιτητής: Άγγελος Αγγελάκης (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Ουές - Βέρμπιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Ταχάτος, Ασλανίδης, Σιέλης, Ουές, Μεθκίδα, Καρτάλης, Μεταξάς (66’ Ντέλετιτς), Γκάγκι (66’ Τσελεμπάκης), Τσιρίνος (66’ Μπαριέντος), Κούτσιας (46’ Οζέγκοβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Σάντσες, Σάρλια, Πούγγουρας, Πούχατς (75’ Παλάσιος), Ρουμπέν (64’ Σπόραρ), Τσόκαϊ, Τσέριν, Βαγιαννίδης (82’ Κουρμπέλης), Βέρμπιτς (65’ Μπερνάρ), Ιωαννίδης (82’ Κώτσιρας).

