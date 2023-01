Life

Στέλιος Ρόκκος: Τι έγραψε για την περιπέτεια της υγείας του

Το μήνυμα του δημοφιλούς τραγουδιστή στους θαυμαστές του και το "ευχαριστώ" στους γιατρούς.

Την πρώτη του ανάρτηση έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Στέλιος Ρόκκος, μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υγεία του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έγραψε ένα μήνυμα και καθησύχασε τους θαυμαστές του.

«Το ενδιαφέρον, η αγάπη και οι ευχές όλων σας με έχουν συγκινήσει πολύ!! Ήταν μια περιπέτεια. Μια υπενθύμιση για περισσότερη φροντίδα στον εαυτό μας! Είμαι στο στάδιο της ανάρρωσης και σε λίγες μέρες πίσω, ολοκαίνουργιος. Φυσικά να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές για την εξαιρετική δουλειά τους. Στο νησί μου το νοσοκομείο Λήμνου, τον καρδιολόγο και φίλο μου Γιώργο Καλογιάννη. Τους συνεργάτες μου και τον όμιλο Μπερτάκη για τη στήριξη τους».

«Το ΕΚΑΒ για την άμεση ανταπόκριση και αερομεταφορά στην Αθήνα, το Μετροπόλιταν και όλο τι προσωπικό που με αντέχουν. Και πάνω από όλα τον διευθυντή καρδιολογίας της κλινικής και θεράπων ιατρό μου Καλλιέρη Εμμανουήλ», κατέληξε ο Στέλιος Ρόκκος.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Στέλιος Ρόκκος πήγε στο νοσοκομείο της Λήμνου νωρίς το πρωί του Σαββάτου (14.1.2023), με τον γιατρό να διαπιστώνει ότι παρουσιάζει συμπτώματα εμφράγματος. Αμέσως, ζήτησε την αεροδιακομιδή του με C-130 στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για προληπτικούς λόγους και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο.

