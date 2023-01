Πολιτισμός

ΕΕΣ: Εκδήλωση αγάπης για μοναχικούς συμπολίτες μας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσέφερε στιγμές χαράς και αισιοδοξίας σε 120 μοναχικούς συμπολίτες μας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, μέσω της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι», διοργάνωσε την Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023, εκδήλωση για 120 ευάλωτους/μοναχικούς συμπολίτες μας, στο ξενοδοχείο «POLIS GRAND HOTEL», προσφέροντας τους στιγμές χαρά, συγκίνησης και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ, Dr. Αντώνιος Αυγερινός.

Η εκδήλωση του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ περιλάμβανε γεύμα, κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και μουσική κάλυψη από D.J.

Μέσα από την οργάνωση και πραγματοποίηση τέτοιου είδους δράσεων, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Ε.Ε.Σ., με τους επαγγελματίες και τους εθελοντές του, επιδιώκει να απαλύνει το αίσθημα της μοναξιάς που βιώνουν οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι», για το έτος 2022, εξυπηρέτησε 475 άτομα και οικογένειες.

Τις δράσεις της υπηρεσίας πλαισιώνουν 35 εθελοντές ειδικότητας Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι παρέχουν σημαντικό έργο.

Ενδεικτικά, το έτος 2022 προσέφεραν στήριξη σε ηλικιωμένα - μοναχικά άτομα, βοήθησαν στη διανομή ανθρωπιστικής/επισιτιστικής βοήθειας (τρόφιμα, υγειονομικό υλικό κ.ά.) και συμμετείχαν σε εκδηλώσεις της Υπηρεσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“DRAGONS’ DEN”: Πρεμιέρα με επενδύσεις και συμφωνίες 135000 ευρώ (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω”: Ο Αντώνης Κανάκης για την οικογένεια, την Θεσσαλονίκη και τον Στάθη Παναγιωτόπουλο (βίντεο)

Γαλακτομπούρεκο με φύλλο κανταΐφι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)