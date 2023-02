Life

“The 2Night Show” - Mente Fuerte: Με τη Μαρία Σολωμού δεν έχουμε πει ποτέ ότι είμαστε μαζί γιατί... (βίντεο)

"Ζηλεύω τα πάντα, ζηλεύω και το τραπέζι άμα καθίσουν μόνοι τους" ανέφερε ο Mente Fuerte.

Ο Mente Fuerte πέρασε το κατώφλι του "The 2Night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και ρωτήθηκε για την Μαρία Σολωμού κι αν είναι ζευγάρι.

"Δεν ξέρω τι κάνει. Κατ’ αρχήν δεν έχουμε δηλώσει ότι είμαστε μαζί από όσο ξέρω κι είναι και καλό μάρκετινγκ αυτό. Την πιστεύω όταν λέει ότι είναι στο γυμναστήριο. Ζηλεύω τα πάντα, ζηλεύω και το τραπέζι άμα καθίσουν μόνοι τους. Πρέπει όμως να υπάρχει κάτι γιατί βαριέσαι. Δεν ξέρω αν με ζηλεύει. Θα πρέπει να την ρωτήσεις. Εγώ που να την βρω; Εσύ θα την βρεις" είπε μεταξύ άλλων ο Mente Fuerte.

Ο ίδιος μίλησε και για τις αυξομειώσεις στα κιλά του "Έκανα χειρουργείο γιατί είχα χάσει άλλες δύο φορές μόνος μου τα κιλά με γυμναστικές και διατροφές, αλλά δεν είχα το κουράγιο να το ξανακάνω" είπε ο Mente Fuerte.

"Ήθελα γιατί έφτασα σε ένα σημείο, που δεν ένιωθα καλά με εμένα. Δεν έχει να κάνει με το τι πιστεύουν οι άλλοι ή αν σε γουστάρουν οι γυναίκες γιατί από ό,τι βλέπεις είμαστε καυ…ς είτε με πολλά κιλά είτε με λίγα. Είναι θέμα πως αισθάνεσαι" είπε χαρακτηριστικά.

"Είχα πάρει πολλά κιλά γιατί παίρνω πολλά χρόνια αντικαταθλιπτικά. Πάντα ήμουν γεμάτος, αλλά εκεί 19-20 χρονών με επηρέασε. Έκανα χειρουργείο γιατί είχα χάσει άλλες δύο φορές μόνος μου τα κιλά με γυμναστικές και διατροφές, αλλά δεν είχα το κουράγιο να το ξανακάνω. Τα αντικαταθλιπτικά τελειώνουν ποτέ; Πρέπει να δουλέψεις πολύ με τον εαυτό σου. Δεν τα πάω καλά με τους ψυχολόγους, θέλω να τα πάω. Δεν έχω βρει τον κατάλληλο" εξομολογήθηκε ο Mente Fuerte.

