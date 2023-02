Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Πέθανε άστεγος που έφτασε ταλαιπωρημένος στο νοσοκομείο

Ο άνδρας πήγε στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στα πόδια. Συγκίνηση στην πόλη για τον χαμό του.

Ένας 52χρονος άστεγος έχασε τη ζωή του, νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο “Αχιλλοπούλειο” με έντονους πόνους στα πόδια, αλλά διαπιστώθηκε ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, με την καρδιά του.

Οι γιατροί προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως δεν τα κατάφεραν και λίγες ώρες μετά την εισαγωγή του, άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου Βόλου προσπαθούν να εντοπίσουν συγγενείς του, αλλά δεν έχει καταστεί εφικτό.

Λόγω της απουσίας ενδιαφέροντος από άλλο πρόσωπο, το πιθανότερο ειναι η κηδεία του 52χρονου να γίνει με έξοδα του Δήμου.

