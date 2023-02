Πολιτική

Εκλογές - Βελόπουλος: Καμία συνεργασία με όσους κατέστρεψαν την Ελλάδα (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τον Γιώργο Καρατζαφέρη και την “ευεργεσία”, τον Κώστα Καραμανλή και την ΝΔ., τις εκλογές, το Αιγαίο, την ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν καλεσμένος το πρωί της Πέμπτης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Σχολιάζοντας όσα είπε για εκείνον ο Γιώργος Καρατζαφέρης, λίγες ημέρες πριν, από την ίδια εκπομπή, όπου τον χαρακτήρισε "τσουκνίδα", ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε πως ο πρώην αρχηγός του ΛΑΟΣ «Είπε ότι τα παιδιά του είναι ακροδεξιοί και φασίστες, οπότε ευτυχώς που δεν είμαι παιδί του. Εμένα ο πατέρας μου είναι άλλος και έχει πεθάνει».

Στα επίμονα ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη για τον Γιώργο Καρατζαφέρη, απάντησε «δεν σχολιάζω δηλώσεις ιδιωτών», ενώ στην αναφορά πως ίσως κάποιος τον κατηγορήσει για αχαριστία ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε ότι «Το αχάριστος έχει να κάνει με το αν σε ευεργέτησε ο άλλος».

Αφού επιτέθηκε και στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, λέγοντας πως «θέλει να στείλει 20 Leopard στην Ουκρανία, αποψιλώνοντας την άμυνα της Ελλάδας», ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στις εκλογές και στα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

«Είναι αθλιότητα να παίζουν τα κόμματα με τις ημερομηνίες των εκλογών», είπε ο κ. Βελόπουλος, προσθέτοντας «εμείς δεν έχουμε μιλήσει με κανέναν. Εμείς θα πάμε μόνοι μας μέχρι τέλους. ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κάνουν διεργασίες κάτω από το τραπέζι σε βάρος του ελληνικού λαού. Δεν θα φτιαχτεί η χώρα από αυτούς που την κατέστρεψαν».

Στρέφοντας τα πυρά του προς την Νέα Δημοκρατία, αλλά και προς τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε πως «το 80% των νομοσχεδίων της ΝΔ τα έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50%. Τι διαφορές έχουν; Συγγενείς χώροι είναι η ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ, που συμφωνούν σχεδόν σε όλα και κάποιοι λένε πως εμείς είμαστε συγγενείς χώροι με την ΝΔ; Είναι αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ; Εγώ απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες. Εμείς ως Ελληνική Λύση λέμε “καμία συνεργασία με αυτούς που σε κατέστρεψαν” και ο κόσμος αποφασίζει». Εμείς είμαστε στο «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Το είπαν πολλοί, η διαφορά είναι ότι εμείς το πιστεύουμε».

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης «δεν θα συνεργαστώ σε καμία περίπτωση με την ΝΔ. Με τον ΣΥΡΙΖΑ πώς να συνεργαστώ με τον αρχηγό ενός κόμματος που κάνει πορεία στην αμερικανική πρεσβεία και την άλλη μέρα συναντήθηκε με τον Μπλίνκεν;».

Για την υποψηφιότητα του αδελφού του με την Νέα Δημοκρατία, απάντησε πως «ο αδελφός μου ήταν υποψήφιος και το 2019 με την Νέα Δημοκρατία. Και η κ. Μπακογιάννη είχε κάνει κόμμα».

Σχετικά με την οικονομική κρίση και τα μέτρα στήριξης, ο Κυριάκος Βελόπουλοςς χαρακτήρισε ως άθλιο το Market Pass, λέγοντας ότι «δεν είναι επαίτες οι Έλληνες για να τους δώσεις 20 ευρώ», ενώ για τους πλειστηριασμούς υποστήριξε πως «εμείς είχαμε προτείνει διαγραφή χρεών για να αποφύγουμε τον εκβιασμό από τα funds».

Για τους υποψηφίους βουλευτές του και το ενδεχόμενο μετακίνησης τους σε άλλο κόμμα είπε «επειδή οι βαλίτσες είναι πολλές, μπορεί κάποιος να επηρεαστεί, αλλά δεν το νομίζω».

Ερωτηθείς για την αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ του Κώστα Καραμανλή είπε «τρυφερά τους αποχαιρέτισε ο Κώστας Καραμανλής, εκείνοι δεν τον αποχαιρέτισαν τρυφερά και αυτό φαίνεται στην Βόρεια Ελλάδα. Σέβομαι τον Καραμανλή και την επιλογή του, όρθιος ήρθε και όρθιος έφυγε, όμως θεωρώ ότι δεν τελείωσε την πολιτική διαδρομή του».

Ο κ. Βελόπουλος αφού αναφέρθηκε και σε πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ, δυσανάλογα με τους τζίρους του, για τα εθνικά θέματα είπε ότι «Οι επόμενες εκλογές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μετά τις εκλογές θα έχουμε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, σε κάθε περίπτωση. Η κ. Μπακογιάννη διέπραξε λεκτική εθνική προδοσία με αυτό που είπε πως δεν υπάρχουν ταμπού για την συνεκμετάλλευση. Εσείς μοιράζεστε με άλλον κάτι που είναι δικό σας;».





